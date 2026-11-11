Elecciones generales
Cómo consultar si me ha tocado una mesa electoral: cómo reclamar y ausencias justificadas
Te explicamos dónde puedes consultar si te ha tocado mesa electoral y cuáles son las alegaciones que puedes presentar en caso de no poder asistir de cara a las elecciones generales del 29N.
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El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones a Cortes Generales en España, en las que podrán participar 38.728.356 votantes. Durante estos días, la pregunta más común alrededor de los comicios es de si nos ha tocado mesa electoral.
Lo primero que debes hacer para saberlo es consultar si tu ayuntamiento ha publicado los resultados del sorteo. Si has sido elegido, recibirás una notificación oficial en la que se indicará si te corresponde ser presidente, vocal o suplente. Ten en cuenta que los sorteos se han celebrado entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, y las designaciones deben notificarse en los tres días posteriores.
En caso de recibir una notificación, tendrás siete días para presentar alegaciones si existe alguna causa justificada que te impida formar parte de la mesa. Además, si trabajas, conviene que conozcas tus derechos laborales. La ley contempla permisos retribuidos, una reducción de jornada de cinco horas al día siguiente de las elecciones y una compensación económica por participar.
Cómo presentar alegaciones
Debes saber que dispones de siete días desde la notificación para presentar ante la junta electoral de zona una causa documentada que te impida desempeñar el cargo. La junta debe resolver en un plazo de cinco días. La solicitud no implica una exención automática, pues hasta recibir una resolución favorable, debes considerar vigente tu designación.
Los motivos justificados para librarse de mesa electoral
La Junta Electoral Central recoge en su Instrucción 6/2011, actualizada en 2025, causas que justifican por sí misma la excusa y otras que deben valorarse según las circunstancias:
- Motivos personales: determinadas situaciones de discapacidad, incapacidad temporal acreditada, embarazo en los supuestos previstos legalmente o problemas de salud incompatibles con las funciones de la mesa.
- Responsabilidades familiares: cuidado directo y continuo de menores de 12 años o personas dependientes, cuando se cumplan los requisitos establecidos.
- Cuidado de hijos menores de 14 años: cuando se acredite una situación de familia monoparental o que el otro progenitor no puede hacerse cargo del menor durante la jornada electoral.
- Obligaciones profesionales: determinadas actividades esenciales, servicios relacionados con el proceso electoral u otras circunstancias laborales expresamente contempladas.
- Acontecimientos familiares: ciertas celebraciones o situaciones inaplazables, siempre que se cumplan las condiciones exigidas y se aporte documentación.
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