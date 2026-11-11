Cómo consultar si me ha tocado una mesa electoral: cómo reclamar y ausencias justificadas

El próximo 29 de noviembre se celebrarán elecciones a Cortes Generales en España, en las que podrán participar 38.728.356 votantes. Durante estos días, la pregunta más común alrededor de los comicios es de si nos ha tocado mesa electoral.

Lo primero que debes hacer para saberlo es consultar si tu ayuntamiento ha publicado los resultados del sorteo. Si has sido elegido, recibirás una notificación oficial en la que se indicará si te corresponde ser presidente, vocal o suplente. Ten en cuenta que los sorteos se han celebrado entre el 31 de octubre y el 4 de noviembre, y las designaciones deben notificarse en los tres días posteriores.

En caso de recibir una notificación, tendrás siete días para presentar alegaciones si existe alguna causa justificada que te impida formar parte de la mesa. Además, si trabajas, conviene que conozcas tus derechos laborales. La ley contempla permisos retribuidos, una reducción de jornada de cinco horas al día siguiente de las elecciones y una compensación económica por participar.

Cómo presentar alegaciones

Debes saber que dispones de siete días desde la notificación para presentar ante la junta electoral de zona una causa documentada que te impida desempeñar el cargo. La junta debe resolver en un plazo de cinco días. La solicitud no implica una exención automática, pues hasta recibir una resolución favorable, debes considerar vigente tu designación.

Los motivos justificados para librarse de mesa electoral

La Junta Electoral Central recoge en su Instrucción 6/2011, actualizada en 2025, causas que justifican por sí misma la excusa y otras que deben valorarse según las circunstancias: