La Mesa del Congreso acuerda admitir a trámite la cuestión de confianza a Pedro Sánchez

La Mesa del Congreso acuerda admitir a trámite la cuestión de confianza al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Se trata de una proposición no de ley presentada por Junts y cuya fecha para ser debatida aún no está cerrada.

La propuesta de Junts de si aceptar o no su tramitación había sido paralizada hasta en dos ocasiones, ya que el PSOE tiene mayoría con Sumar en la Mesa y evitó autorizar su tramitación. La primera vez fue el 17 de diciembre y la segunda el 16 de enero. En ambos casos fue en contra del criterio del PP, que nunca ha visto problema en que pasara ese primer filtro de la Mesa.

Lo socios de investidura de Sánchez y el PSOE hicieron un pacto para que saliera adelante el decreto ómnibus. Junts, la formación que lidera Carles Puigdemont, apoyará el jueves el nuevo decreto aprobado por el Gobierno - no el decreto original- para salvar algunas medidas que estaban incluidas en el decreto ómnibus -anteriormente rechazado- como la subida de las pensiones.

A cambio, ellos presentaban la cuestión de confianza a la que se tendrá que enfrentar el presidente del Gobierno. Aunque ellos mismos reconocen que no será una cuestión de confianza "al uso", pero que servirá para "valorar" a Sánchez. Junts también accedió a retocarla para dejar claro que se trata solo de una iniciativa política que no vincula jurídicamente al Gobierno.

Las fechas que se barajan es que la cuestión de confianza se debata en el pleno de la Cámara Baja el 25 de febrero o el 11 de marzo porque depende de cuándo le corresponda por turno al partido independentista catalán llevar sus iniciativas al pleno, según explican fuentes parlamentarias.

Por eso, en vez de pedir a Sánchez que plantee una moción de confianza, le insta a considerar la oportunidad de hacerlo, sabiendo que no lo hará, como ya dejó claro tras el Consejo de Ministros.

Cuestión de confianza sin efectos jurídicos

La iniciativa de Junts entró en la negociación del decreto ley ómnibus y el PSOE aceptó tramitarla tras cambiar partes sustanciales del escrito. La nueva redacción sólo anima a Pedro Sánchez a "considerar la oportunidad" de plantearla.

Por tanto, reconocen que carece de "efectos jurídicos" para Sánchez y no le obliga a cumplirla puesto que es una "prerrogativa que le confiere la Constitución". Lo que no ha cambiado a la hora de presentar esta propuesta no de ley es la exposición de motivos que presenta Junts.

Los de Puigdemont se quejan de que no ven voluntad política en el líder del Ejecutivo de cumplir los acuerdos y aseguran que con esa dinámica "no hay posibilidad de generar la base de confianza necesaria para encarrilar el resto de legislatura". Sin embargo, la exposición de motivos no se vota ni tiene efectos.

