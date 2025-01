El Gobierno retrasa el Consejo de Ministros para intentar obtener el apoyo de Junts en el decreto ómnibus

La portavoz de Junts en el Congreso,Míriam Nogueras, ha desmentido haber pactado con el Gobierno el contenido del decreto ómnibus, tal y como afirmó el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños. Nogueras instó al presidente Pedro Sánchez a presentar un decreto enfocado exclusivamente en cuestiones urgentes y de impacto social.

Desde el Gobierno han decidido posponer la reunión del Consejo de Ministros que estaba prevista para este martes a primera hora de la mañana para intentar cerrar el apoyo de Junts en torno al decreto ómnibus.

En una entrevista en TVE, Nogueras rechazó las declaraciones de Bolaños, quien aseguró que el apoyo de Junts al decreto estaba garantizado desde diciembre. "El PSOE y Sumar no han negociado ni una coma de este real decreto con nosotros", afirmó la portavoz, lo que dejó claro que la responsabilidad de aprobar el texto recae únicamente en el Gobierno.

La líder independentista criticó la inclusión de asuntos que, a su juicio, no son prioritarios. Según Nogueras, Junts ya ha establecido claramente sus "líneas rojas" y no está dispuesto a aceptar medidas que no respondan a las necesidades urgentes de la ciudadanía.

El apoyo condicionado a temas sociales

Nogueras subrayó que Junts estaría dispuesto a respaldar un decreto que incluyera exclusivamente cuestiones de carácter urgente, como la revalorización de las pensiones, descuentos en transporte o ayudas relacionadas con la DANA. "Hoy mismo el Gobierno español puede aprobar un real decreto con estos temas, y sabe perfectamente que nosotros vamos a apoyarlos", declaró.

No obstante, insistió en que el Ejecutivo debe negociar con su formación "pieza a pieza" y trabajar en un diálogo más constructivo. En este sentido, recordó que el acuerdo firmado con el PSOE existe precisamente porque "no hay confianza" entre ambas partes.

La portavoz de Junts también reprochó al Gobierno el haber presentado un texto extenso, de 140 páginas, y pretender que su partido lo avalara en apenas 24 horas. Nogueras acusó al Ejecutivo de intentar "colar temas que no son para nada urgentes" en el decreto, una práctica que, según ella, evidencia la falta de consideración hacia los partidos con los que busca apoyos parlamentarios.

En sus declaraciones, Nogueras fue categórica al señalar que Junts no aceptará convertirse en un respaldo incondicional del Gobierno. "No somos la muleta de ningún Gobierno español, ni estamos aquí para garantizar estabilidad", enfatizó, dejando clara la postura crítica y autónoma de su formación.

Desde Junts se insiste en que cualquier avance en la aprobación de medidas sociales depende de un cambio en la estrategia del Gobierno. Nogueras pidió al Ejecutivo que abandone las prisas y establezca negociaciones claras y transparentes, priorizando los temas que realmente afectan a la ciudadanía.

La postura de Junts subraya la necesidad de un diálogo más eficaz en el Parlamento, mientras el Ejecutivo de Sánchez enfrenta nuevos retos para consolidar el apoyo necesario para sus medidas en esta legislatura.

