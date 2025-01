Junts reconoce que no será una cuestión de confianza "al uso", pero que servirá para "valorar" a Pedro Sánchez

El Gobierno, tras una negociación 'in extremis', cedió ante Junts per Cat para lograr sacar adelante un decreto ómnibus troceado. Los posconvergentes aceptaron 29 medidas del decreto original a cambio de que el Ejecutivo tramite esa cuestión de confianza a Pedro Sánchez que demandaban. En este sentido, el secretario general de la derecha catalana, Jordi Turull, reconoce este miércoles que esa proposición no de ley (PNL) que han registrado en el Congreso de los Diputados no permitirá que haya "una cuestión de confianza al uso". Esta PNL no implica que Pedro Sánchez termine sometiéndose a la cuestión de confianza.

Junts per Cat, sin embargo, matiza que servirá "políticamente". Así lo ha exclamado en declaraciones a 'RAC1'. Turull ha remarcado que la potestad para someterse a una cuestión de confianza es del presidente del Gobierno, aunque ha aseverado que la iniciativa de los de Carles Puigdemont servirá para "valorar" si Sánchez tiene o no la confianza del Congreso.

"Si todo un parlamento o una mayoría le dice que se tiene que someter a una cuestión de confianza y todo el mundo expresa si tiene su confianza, allí se valorará. Y un presidente del Gobierno que, al margen del aspecto jurídico, sepa que está gobernando sin la mayoría de la confianza del Congreso y que se la tiene que ganar, pues allá sus convicciones democráticas. Políticamente, y tanto que servirá", ha apuntado el secretario general, que estima que esta proposición no de ley podrá debatirse en un plazo estimado de un mes o un mes y medio.

Turull añade que el PSOE tiene "margen" para restablecer la confianza en algunos de los elementos pendientes, como sería el traspaso de competencias en materia de inmigración o la oficialidad de la Unión Europea. Finalizaba alegando que el Ejecutivo de Pedro Sánchez podría haber aprobado "de entrada" un decreto como el de ayer y no incluir las medidas en el ómnibus, que decayó en el Congreso tras tumbar el decreto Junts, PP y Vox: "Decidieron el 'todo o nada', y al final se quedaron con nada".

Con el acuerdo con el PSOE, Junts "levanta" además la suspensión de las negociaciones sectoriales con los socialistas que anunció hace unas semanas el expresidente catalán Carles Puigdemont. Este nuevo decreto pactado contiene 29 medidas, entre ellas, la revalorización de las pensiones y el mantenimiento de las ayudas al transporte y a los afectados por la DANA.

Preguntado por la cuestión de confianza, Pedro Sánchez dijo que "no hay necesidad"de someterse a ella. Celebró además este nuevo decreto social: "El diálogo, negociación y acuerdo son seña de identidad de mis gobiernos y agradezco al Consejo de Ministros su aptitud y actitud, no damos un partido por perdido, sudamos la camiseta al final, las cosas suceden en favor de la mayoría social como la revalorización de las pensiones".

