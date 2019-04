Batet, a González: "El PP tiene que buscar acuerdos con las fuerzas que comparte ideología en las que no se encuentra el PSOE"

Meritxell Batet, diputada del PSOE y Secretaria de Estudios y Programas del partido, ha declarado en una entrevista en Espejo Público que "la posición del PSOE es clara". Considera que quien tiene la responsabilidad de llegar a acuerdos es del Partido Popular con las fuerzas políticas "con las que después va a gobernar".

Ha dicho que ya que no solo se trata de buscar a poyos para una investidura, sino también de llegar a acuerdos en políticas concretas para aprobar leyes: "El PP con quien tiene que buscar acuerdos es con las fuerzas políticas con las que comparte ideología y esa no es el PSOE". "El Partido Socialista representa la alternativa al PP y eso también lo necesita España", ha manifestado Batet.

Batet ha expresado que "el PP ya está negociando presupuestos y techo de gastos con otras formaciones políticas como Ciudadanos". También ha dicho que "Convergencia o PNV son las fuerzas políticas con las que habitualmente el PP llega a acuerdos y con los que ha aprobado el 50% de los proyectos de ley que entraron en la pasada legislatura y, por tanto, con los que tiene sintonía ideológica". "No tiene sentido que el PSOE facilite una investidura para que después sean otros partidos los que negocien las políticas", ha mencionado la diputada del PSOE.

Sobre el retraso del congreso del Partido Socialista dice que "pretende dar protagonismo al momento institucional". "Los debates internos también son importantes pero eso será después de que España tenga un gobierno", ha dicho Batet.

También ha declarado sobre la posible oferta del Partido Popular que incluiría 125 de los 200 puntos del acuerdo que el PSOE llegó con Ciudadanos, que "esta no tiene ningún tipo de credibilidad y que no cree que se lleve a cabo". La diputada del PSOE ha mencionado que "tras las declaraciones que hizo Rajoy sobre ese acuerdo, comparándolo con el pacto de los Toros de Guisando, diciendo que era un 'bluf', o que era negativo para España y una enmienda a la totalidad al programa del Partido Popular, ahora sus palabras no tiene ningún tipo de credibilidad".

La política también ha defendido que "es poco probable o prácticamente imposible que la circunstancia de un gobierno de izquierdas se de, debido a que el Partido Popular ya ha obtenido 179 votos para elegir la mesa del congreso y esa capacidad de acuerdo ya ha marcado una senda de dialogo y Rajoy podrá conformar gobierno".

"Mantenerse firme en las convicciones, estar seguros de lo que hacemos con las decisiones que tomamos como las primeras iniciativas que ya hemos registrado en el Congreso de los Diputados, es el papel que buscamos en el partido", ha declarado Batet, "y lo vamos ha hacer de manera responsable y de manera contundente y forzando que en un futuro gobierno del PP, aparezca una alternativa".

Sobre la decisión de llevar al constitucional la intención del Parlamento de Cataluña de desconectarse de España, ha señalado que "para defender la legalidad, el estado de derecho y el cumplimiento de la ley, el PSOE siempre estará al lado del gobierno". Aunque también ha recalcado que "para abordar este problema, no solo vale con ir a los juzgados, ya que el problema es político y se necesitan soluciones políticas".