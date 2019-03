La británica BBC emite las excusas del jefe de Estado y titula "El rey Don Juan Carlos pide perdón por su viaje de caza a Botsuana". El periódico francés Le Monde titula "El rey de España pide perdón".

En el Times se puede leer: "El rey de España, obligado a una disculpa pública sin precedentes". Dicho medio consideraba hace unos días que no era "el mejor momento para ser rey de España". El rotativo argentino Clarín recoge literalmente sus palabras: "Lo siento mucho, me he equivocado".