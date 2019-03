Mas: "El pueblo catalán debe ser consultado sobre su futuro político en 2014"

NO PARTICIPARÁ EN LA CADENA HUMANA

Artur Mas ha declarado que "el pueblo catalán debe ser consultado el próximo año sobre su futuro político" y se ha comprometido a no apartarse "ni un milímetro" de la hoja de ruta soberanista. Además, ha añadido que no se sumará a la cadena humana porque su rol de presidente de la Generalitat "no aconseja estar físicamente" en este tipo de manifestaciones no institucionales.