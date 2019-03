Mas se confiesa "democráticamente rebelde" pero niega haber desobedecido la Constitución

Tras su citación para declarar como imputado por el 9-N ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), Mas ha asegurado que no tiene "ni vocación de mártir ni de héroe", sino que solo es un "modesto servidor" que acudirá a declarar el 15 de octubre tras participar en el homenaje al expresidente catalán Lluís Companys en el 75 aniversario de su fusilamiento.



En una entrevista en una radio autonómica, Mas ha rechazado que desobedeciera al TC, porque, a su juicio, el alto tribunal suspendió el primer decreto, firmado el 27 de septiembre del año pasado, tras lo cual la Generalitat lo sustituyó por un proceso participativo que también fue suspendido.

Sin embargo, cuando esto ultimo sucedió, la Generalitat se dirigió al TC para que concretara qué actos suspendía y el tribunal no respondió, ha añadido Mas, que ha explicado que este será uno de sus argumentos en su defensa legal. El presidente en funciones se ha confesado "democráticamente rebelde ante el Estado por poner las urnas" pero ha negado la desobediencia legal, al tiempo que ha señalado que "las querelles -del 9N- están superadas" por la movilización del 27S "desde el punto de vista político".

También ha descartado que se produjera malversación de fondos públicos por el 9N, puesto que algunos de los gastos que se produjeron, como los ordenadores, se han destinado luego a escuelas e institutos. Preguntado por qué sucederá si le inhabilitan y si desobedecería esta hipotética sentencia, Mas ha afirmado que no es un problema de "obedecer o no", sino que sería una medida que tendría consecuencias en caso de seguir "bajo el ordenamiento español".

"Si me inhabilitan y seguimos sujetos al ordenamiento jurídico español, tendrá unas consecuencias. No podemos salir de la realidad. Otra cosa es si llegamos a hacer ordenamiento jurídico catalán y de acuerdo con un Estado catalán", ha añadido. Mas ha advertido de que el Estado "actúa a lo bruto" y hará "todo lo posible" para "cargárselo", pero no ha querido avanzar acontecimientos si es inhabilitado en el actual ordenamiento jurídico: "Ya nos enfrentaremos cuando sucede", ha afirmado.

Mas avisa a la CUP: "No hemos llegado hasta aquí para estropearlo todo"

Artur Mas ha avisado a la CUP de que "no se ha llegado hasta aquí para estropearlo todo" y ha remarcado que, tras obtener una mayoría absoluta independentista en el Parlament, no se puede dar "ni el más mínimo margen para el desacuerdo".

Mas se ha reafirmado en su voluntad de tirar adelante la hoja de ruta de 18 meses para alcanzar un Estado independiente porque existe una mayoría absoluta de escaños que lo apoya (72), y que los votos del 'sí' a la independencia (JxS y CUP, el 47,74%) superan a los del 'no' (C's, PSC y PPC con el 39,17%), excluyendo de los dos bloques a UDC y Catalunya Sí que es Pot (11,45%), que no se han definido en este eje.

Mas ha descartado explicar qué se podría alterar para llegar a un acuerdo con la CUP -que descarta investirle president- porque la negociación no se ha iniciado aún, pero ha resaltado: "No hemos llegado hasta aquí para estropearlo todo. Yo no lo estropearé, si puedo".

Pero el presidente en funciones ha remarcado a la CUP que su candidatura a la presidencia de la Generalitat no la defiende sólo él, sino Junts pel Sí y, por tanto, ha dicho, 1,6 millones de catalanes que votaron esta candidatura.