Marlaska no acude al Senado por segunda vez y el PP denuncia al Gobierno por un "comportamiento antidemocrático"

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, tampoco ha comparecido este jueves en la comisión de Interior del Senado convocada por el PP para hablar de la crisis de Ceuta, es la segunda ausencia en una semana sin justificación alguna y el PP ha denunciado un comportamiento "antidemocrático" del Gobierno.

El PP también ha acusado a Pedro Sánchez de "impulsar" estos plantones de los ministros. Fernando Martínez-Maíllo, senador del PP y presidente de la comisión de Interior ha cargado contra los ministros que han decidido no comparecer en el Senado. A su vez, ha defendido la decisión de Feijóo de llevar al Tribunal Supremo la negativa de hasta tres ministros a comparecer en el Senado para hablar de Ceuta alegando que ya lo harían en el Congreso.

Segunda incomparecencia de Marlaska

En el caso de Marlaska, el PP le citó la semana pasada pero no acudió como ya adelantó el Gobierno. Tras la incomparecencia, le volvieron a citar y tras no acudir, el PP se ha pronunciado, "ha tenido la oportunidad de rectificar y no ha querido", ha denunciado Maíllo, que ha insistido en criticar el acto "de desobediencia y rebeldía".

El PP ha defendido que no existe una "soberanía popular de primera" en el Congreso y otra "de segunda" en el Senado, sino una representación bicameral de todos los españoles. "No dar la cara no es más que ejercer la política del avestruz, esconder la cabeza debajo del ala", ha reprochado el PP, que ha exigido al Gobierno que garantice los derechos de los ciudadanos de Ceuta y dé respuesta a una situación que, a su juicio, sigue sin resolverse.

Vox también se ha pronunciado

Vox también ha acusado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de protagonizar un "desafío abierto" a las Cortes Generales y ha advertido de que adoptará "todas las medidas" a su alcance para que esta situación "no se imponga".

La formación de Abascal ha exigido que se proceda "con carácter de urgencia" a la devolución de todas las personas que hayan entrado ilegalmente en España y ha señalado que Marruecos reclama el retorno de sus nacionales y que existe un instrumento bilateral para hacerlo que, a su juicio, el Gobierno no está utilizando.

"El Gobierno de Sánchez ha tolerado con su inacción culpable dicha invasión", ha concluido Vox, que ha acusado al Ejecutivo de haber "entregado sin resistencia parte del territorio nacional a la estrategia invasora de una potencia hostil".