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Feijóo comparece en Ceuta acompañado de Vivas ante la crisis migratoria, streaming en directo

Feijóo viajó a Ceuta el 1 de agosto y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente".

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Luis Alcantud
Luis Alcantud
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El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, visita este miércoles de nuevo Ceuta ante la crisis migratoria tras la entrada irregular de miles de personas desde Marruecos. Interviene ante los medios de comunicación acompañado del presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Núñez Feijóo viajó a Ceuta el pasado 1 de agosto, un día después de que lo hiciera el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y criticó la respuesta del Ejecutivo, que calificó de "tardía e insuficiente".

Feijóo cargó el martes contra un Gobierno al que ve "ausente, inerte e indiferente" ante la crisis de Ceuta. En las últimas horas ha trascendido que el Ejecutivo prepara el traslado a la península de 500 menores migrantes que entraron en Ceuta.

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