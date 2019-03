Las víctimas piden a los políticos que la manifestación sea "un punto de inflexión"

Para las víctimas del terrorismo, la manifestación de este domingo demostró, una vez más, que la sociedad española está con ellas. Y eso, dice la presidenta de la AVT, Ángeles Pedraza, debería enviar un mensaje a los políticos. "Ayer fue un punto de inflexión y yo creo que hoy los políticos y el Gobierno deben analizar, dar una vuelta y pensar cuál es el dolor que estamos sintiendo no sólo las víctimas sino todos los españoles y habrá que empezar a sopesar muchas cosas", ha afirmado.

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, asegura que su partido escucha a las víctimas y por eso este domingo -como siempre- estuvo junto a ellas. "Lo que había que hacer era estar allí. Otros, como no estaban, porque están a veces sí y a veces no o no están nunca, pues no recibieron ni el aplauso o el reproche de algunos, porque todo el mundo tiene derecho a opinar", ha valorado. Abucheos que, cuando van dirigidos a miembros del PP amenazados por ETA, resultan especialmente injustos, según Cospedal.

Los socialistas no han entrado a valorar su ausencia de esa manifestación. Desde el PSOE se limitan a reitera su apoyo a las víctimas.

Para el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, el apoyo se vio este domingo en las calles. Por eso, ha señalado que lo importante es que hoy ETA está derrotada. Es más, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ha asegurado que la disolución total de la banda llegará tarde o temprano: "Igual que hemos conseguido que ETA deje las armas, ETA va a ser disuelta por las buenas o por las malas", ha dicho. Y el Gobierno, ha subrayado no va a cambiar ni su política antiterrorista ni la penitenciaria.