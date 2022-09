Malestar en el Gobierno con García-Page tras criticar la gestión de Sánchez y defender a Feijóo

Las críticas del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, a las alianzas del Gobierno con los grupos independentistas siguen generando polémica dentro y fuera del PSOE. Page ha sido crítico con la estrategia de Pedro Sánchez de cuestionar la "solvencia" del líder de la oposición, Alberto Núñez Feijoo. Algo que el líder popular ha agradecido calificándole como el "portavoz de muchísimos socialistas".

Sin embargo, el Ejecutivo insiste en acusar a Núñez Feijóo de insolvencia y de "mala fe". Asimismo, PSOE culpa también a la oposición de sus alianzas. Los socialistas aseguran que si pactan con Bildu, por ejemplo, es porque el PP se niega a llegar a acuerdos.

Ni en el PSOE ni en el Gobierno ocultan su malestar con Page. Isabel Rodríguez, portavoz del Ejecutivo se ha mostrado distante con el presidente de Castilla-La Mancha en la rueda de prensa del Consejo de Ministros. Pide a su compañero que se "haga cargo" de sus palabras.

Críticas desde el PSOE a García-Page tras su postura con Feijóo

Barones socialistas han querido opinar también de las palabras de García-Page. El presidente de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado este martes su rechazo al debate. Ximo Puig, presidente de la Comunidad Valenciana, ha criticado a Page por su falta de "coherencia". Por su parte, el portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados, Patxi López, ha remarcado que el "no gobernar" sería lo que desgastase.

El presidente de Aragón, Javier Lambán, ha puntualizado que a las críticas a Page hay que "quitarles hierro" y no "sacarlas de contexto, ni sacarlas de quicio". "De todas formas, el PSOE no ha sido nunca un tribunal de la Inquisición, por eso milito yo en él, si no les aseguro que yo no estaría en el PSOE", ha agregado.