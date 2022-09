Emiliano García-Page critica la gestión de Pedro Sánchez y elogia a Alberto Núñez Feijóo

El presidente de Castilla La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, se ha desmarcado del Gobierno y de su campaña de desprestigio contra Alberto Núñez Feijóo. Por primera vez una voz socialista se muestra en contra de los insultos y las formas de Sánchez y sus ministros que, a diario, critican al líder del PP.

García-Page asegura que ha hecho “bastantes acuerdos con Feijóo porque me parecía solvente. No voy a cambiar mi opinión porque sea dirigente del PP. Yo juzgo a las personas, me da igual que estén en un partido o en otro”.

El PP ha agradecido las palabras de García-Page. “Sabe mucho de esto”, asegura Alberto Núñez Feijóo, aunque en el PP no se fían. El coordinador general del PP, Elías Bendodo, cree que el presidente manchego es “un sanchista más” y que vendrán más declaraciones de este tipo, ya que nos aproximamos a unas elecciones autonómicas y municipales. Bendodo echa de menos el socialismo serio,“lo que el país está sufriendo es el sanchismo”.

La reacción del Gobierno

El presidente de Castilla La Mancha también marca distancia con los pactos del Gobierno. Acercarse tanto a ERC y Bildu, dice, puede perjudicar al PSOE en las próximas elecciones: “Defiendo un proyecto mayoritario y que no lleguemos a elecciones repitiendo el mismo puzzle. Busco que el PSOE tenga mayoría suficiente, es lo realmente importante”.

Desde el Gobierno y el PSOE intentan restarle importancia a estas palabras. El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, asegura que el partido está fuerte y unido. Mismo mensaje que el de la ministra de Educación y portavoz del PSOE. “Lo importante es donde estamos y denunciar que tenemos una oposición que no cumple” asegura Pilar Alegría.

Bildu, uno de esos socios criticados, no entran a valorar “las ocurrencias de la peña. No voy a perder el tiempo”. Así se expresa Maddalen Iriarte de EHBildu.

Otras declaraciones de Page

No es la primera vez que el presidente de Castilla-La Mancha se desmarca del Gobierno. Lleva semanas avisando de que “el 95% de los problemas de deterioro del PSOE en España tiene que ver con sus socios”. García-Page ha criticado continuamente el rumbo del Gobierno en esta legislatura.