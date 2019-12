Los presos del 'procés' podrían marcar la negociación con ERC para la investidura de Pedro Sánchez

ERC ha reconocido que ha puesto sobre la mesa de negociación el futuro de los condenados por el procés. La Generalitat debe decidir el día 14 el grado penitenciario en el que quedarán Oriol Junqueras y el resto de condenados.

Lo habitual sería aplicarles el segundo grado en el que podrían disfrutar de permisos pero nada imipide que la Generalitat les conceda los privilegios del tercer grado, es decir, salir de la cárcel todo el día, regresar solo a domir y tener incluso libres los fines de semana. Y aquí está el detalle importante: si la Fiscalía lo recurriera sería visto por los independentistas como un gesto "poco amistoso".

La portavoz de ERC en el Congreso Marta Vilalta, ha dicho este lunes que "no se puede negociar con prisas y el acuerdo no podrá llegar antes de enero", "no se puede negociar con presos" y que "el gobierno debe comenzar a abandonar la vía judicial y cambiar de carril".

La fiscal general del Estado, María José Segarra, ya salió hace unas semanas a defender la independencia de los fiscales tras unas polémicas declaraciones del presidente del Gobierno que daban a entender que seguían instrucciones del Gobierno. Sánchez rectificó y Segarra dio entonces carpetazo al asunto asegurando que "el presidente de Gobierno ha matizado, rectificado su manifestación y yo no tengo nada más que decir".

En una entrevista en La Sexta Pedro Sánchez admitió su error por decir en RNE que la Fiscalía depende del Gobierno y garantizó la autonomía del Ministerio Fiscal.