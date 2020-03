Para Pedro Sánchez son los que crispan: "Cuando han sido los momentos de más crispación... desde la opinión publica, más bien de la publicada, que son los medios de comunicación..." Y para Pablo Iglesias, mejor, en la cárcel.. "y los responsables mediáticos de la cloaca, estén donde tienen que estar, en la cárcel."

A la portavoz en el Congreso del PP, Cayetana Álvarez de Toledo, no le gusta La Sexta: “Hace negocio con la erosión de los valores de nuestra democracia”. En el PP, es una reflexión, no hay desautorización expresa, pero se han desmarcado, defienden "siempre la libertad de expresión de todos ustedes y la libertad de prensa". Carlos Iturgáiz, su candidato en el País Vasco, se desentiende por no conocer las declaraciones. Aunque su presidente, Pablo Casado, casi a la misma hora en que hablaba Álvarez de Toledo, sí criticaba los ataques de Iglesias a los medios de comunicación: "Va contra los medios de comunicación libres, contra los periodistas que sacan información sobre ellos".

Todos se ponen de acuerdo para señalar a los medios críticos con ellos.