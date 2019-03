El PSOE propone primarias entre los militantes para elegir a su líder

El secretario de Organización del PSOE, Óscar López, ha anunciado que propondrá a los órganos correspondientes del partido los cambios reglamentarios necesarios para que en el futuro se pueda elegir de forma directa al secretario general a través de unas primarias entre la militancia.

Hasta ahora, el PSOE utiliza las primarias para elegir a los candidatos socialistas en procesos electorales, como se hará para las elecciones generales de 2015, pero los estatutos no contemplan la posibilidad de que también se aplique la misma fórmula para elegir a los secretarios generales.

López rechaza la propuesta del PSdG sobre primarias porque "va contra las normas"

Sin embargo, el PSdeG lanzó un órdago hace unas semanas y acordó que su próximo secretario regional lo elegirán las bases del partido en unas primarias consultivas, pese a las advertencias de la dirección federal de que esa operación no está recogida en los estatutos.

En este caso, López ha dejado claro que la dirección federal "tiene la obligación de hacer cumplir las normas", por lo que ha confiado en que la Ejecutiva regional recapacite sobre el sistema de primarias experimentales que quiere celebrar en junio, antes del congreso extraordinario del PSdeG previsto para julio.

Desde Ferraz se ha ofrecido al PSdeG la posibilidad de que posponga las primarias y el congreso hasta que el Comité Federal interprete su propuesta, a fin de determinar si encaja en las normas internas. López ha hecho hincapié, en este contexto, en que ninguna dirección puede cambiar de forma unilateral las normas del partido, ni la federal ni ninguna regional, por lo que sus compañeros gallegos deben esperar.

Y ha ido más allá al avanzar que se estudia también permitir que la militancia elija en el futuro al secretario general, teniendo en cuenta que se va a dejar que personas no militantes opinen sobre los candidatos electorales mediante primarias abiertas a la ciudadanía. "Si quienes no militan en el PSOE pueden elegir al candidato del PSOE -ha reiterado- quienes sí militan en el PSOE tendrán que poder elegir directamente al próximo secretario general". Con todo, López ha dejado claro que el PSOE no está ahora en fase de primarias, ni para elegir candidato a la Moncloa ni secretario general.