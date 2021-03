López Miras frena la moción en Murcia con 3 diputados de Ciudadanos : "La traición no iba a triunfar"

El presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, ha dicho este viernes que "la traición no iba a triunfar", en referencia a la moción de censura presentada por PSOE y Cs, después de asegurarse el apoyo de tres diputado del partido naranja.

López Miras ha comparecido junto a su vicepresidenta, Isabel Franco (Cs), una de las diputadas que no ha apoyado la moción. "Al parecer las vidas ya no son importantes, sino que es más importante un sillón. El espectáculo de estos días ha sido vergonzoso", ha dicho Miras.

"Es el momento de la unión, de que todos contribuyamos a que la crisis sanitaria quede atrás", ha remarcado, añadiendo: "Exijo al PSOE y Ana Martínez Vidal que retiren la moción de censura".

"No existe más pacto que ese, el que firmamos en junio de 2019. Me siento comprometida con mi partido y con los que nos votaron", ha indicado por su parte Isabel Franco.

Protección policial para Cs

Según ha podido confirmar Antena 3 Noticias, Ciudadanos solicitó anoche protección policial a la Delegación del Gobierno en Murcia para algunos de sus diputados, sin concretar si para los que no apoyan la moción o para los que sí. Los otros dos diputados naranjas que han apoyado al PP son Valle Miguélez y Francisco Álvarez.

Horas antes, el PP murciano ya había dicho que tenía un acuerdo con tres diputados de Ciudadanos que le aseguraba que la moción de censura no saldría adelante, algo que negó la dirección de Cs en Madrid y también Ana Martínez Vidal.

A primera hora, Inés Arrimadas decía en Onda Cero tenía todas las firmas de sus "compañeros de Murcia para la moción de censura" y añadía que si no, "no se habría presentado", asegurando que esperaba que "todo el mundo cumpla su palabra" y no haya "ningún problema".

"Transfuguismo"

Según el PP el acuerdo con tres de los seis diputados de Ciudadanos no supone un caso de "transfuguismo" sino que da continuidad al pacto de Gobierno firmado hace dos años y representa un "tremendo fracaso" de la estrategia del PSOE y de la líder de Cs, Inés Arrimadas, para desalojar a López Miras.

Teodoro García Egea, secretario general del PP, se encuentra este viernes en Murcia reunido con Fernando López Miras y, según fuentes 'populares', ambos habrían negociado con estos tres diputados para mantener el Gobierno de coalición Cs-PP sin la presencia de Martínez Vidal, quien aspiraba a desbancar a Miras y ser la nueva presidenta del Gobierno.

Los votos de la moción

Para triunfar, la moción necesitaba de 23 votos. El PSOE tiene 17; Podemos, 2 y Ciudadanos, 3, lo que suma un total de 22.