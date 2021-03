Fernando López Miras acusa a Cs: "Firman la moción de censura con un imputado por prevaricación, el secretario general socialista de Murcia"

Fernando López Miras ha cargado contra Ciudadanos: "No hay ni un solo caso de ningún miembro del gobierno de la Región de Murcia ni del Ayuntamiento de Murcia que esté investigado por causa alguna. Sin embargo, Ciudadanos ha firmado la moción de censura de la Región de Murcia, la ha pactado con el secretario general socialista de Murcia que está formalmente imputado por prevaricación".

"Me parecía imposible que en mitad de una pandemia hubiera reparto de sillones" ha asegurado Fernando López Miras en el programa Espejo Público de Antena3 Noticias sobre la moción de censura presentada en Murcia por Cs y PSOE.

El relato

"No es que lo supiera. Unas horas antes me avisó, me avisó de madrugada de que el señor Cuadrado, vicesecretario general de Ciudadanos, había llegado a la Región de Murcia, les había convocado a los concejales del Ayuntamiento y a los diputados regionales, les había sacado como quien dice dos mociones de censura ya redactadas y les había dicho que había que firmarlas" ha contado Fernando López Miras, presidente de la Región de Murcia, en el programa Espejo Público.

López Miras ha afirmado que cuando se enteró no daba crédito. "Me parecía del todo imposible que de madrugada, en un despacho, en mitad de una pandemia hubiera otros repartiéndose los sillones en función de su ambición personal".

El presidente murciano ha relatado cómo trató de contactar con gente de Cs: "Intento contactar con gente de Ciudadanos, no es posible y a la mañana siguiente, nos encontramos con esta situación".

En cuanto a la posibilidad de convocar elecciones, Fernando López Miras ha explicado que "sinceramente, la convocatoria electoral no se produce porque en nadie con un mínimo de responsabilidad y con un mínimo de sentido de gobierno se le pasa por la cabeza que de verdad pudieran llevar a efectos esa moción de censura. Estoy acostumbrado a tratar con personas serias, con un sentido de la responsabilidad y que anteponen el interés general a sus intereses personales. Creí que las personas que dirigían el partido con el que estoy formando Gobierno iban a ser así, sinceramente. Creí que podía ser rumores".

Sobre el vacunagate

Ante las declaraciones de Inés arrimadas, líder de Ciudadanos, sobre el 'vacunagate' Fernando López Miras ha afirmado que "no es cierto. Cualquiera que siga la política regional lo sabe. Del caso de las vacunas que hablaba la señora Arrimadas de enero se depuraron responsabilidades.

"Todos aquellos que cometieron un error renunciaron a seguir en supuesto. Desde entonces hemos seguido trabajando, aplicando medidas y tomando decisiones" ha explicado el presidente de la Región de Murcia.