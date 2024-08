López Miras, sobre el "concierto económico" en Cataluña: "Es obsceno, una falta de respeto, no hay por donde cogerlo"

El presidente murciano, Fernando López Miras, aseguraba en el programa de Antena 3 'Espejo Público' hace unas semanas que el Gobierno no estaba de acuerdo con un "concierto económico" para Cataluña. Sin embargo, días más tarde, el acuerdo entre ERC y PSC para investir a Salvador Illa como presidente de la Generalitat catalana lo recoge.

"Recuerdo esa conversación. Yo le decía que si primero Sánchez decía que no habría indultos y luego hubo indultos, luego la amnistía era inconstitucional y luego tenía un perfecto encaje en la Carta Magna, pues que por mucho que dijese que no a la financiación singular en Cataluña, pues si de eso dependía seguir siendo presidente del Gobierno, habría", recuerda López Miras.

La Región de Murcia es una de las comunidades más infra financiadas y el presidente López Miras no ha dudado en criticar y rechazar el "concierto económico" para Cataluña. "Los murcianos somos los españoles que menos -dinero- recibimos por parte del Gobierno de España para sostener nuestra Sanidad, Educación y políticas sociales".

Sobre el cambio de opinión del Gobierno: "Nos parece que es todo muy, muy obsceno. Es obsceno todo, de vedad". "Es una falta de respeto a los españoles y a las instituciones (...) Esto no hay por dónde cogerlo, no se puede engañar a todo el mundo durante todo el tiempo. Este cambio de opinión, esta mentira de Sánchez, creo que se le ha ido de las manos", añade.

López Miras cree que el acuerdo no saldrá adelante porque el presidente "no cuenta con los apoyos" suficientes en el Congreso de los Diputados "para cambiar una ley orgánica".

"Al final se le verán las vergüenzas a Sánchez en este compromiso con los independentistas catalanes. No puede lapidar los principios de nuestro Estado de Derecho simplemente para seguir siendo presidente (...) Aquí al final todo se hace por la convivencia, sí, pero de una persona, por la convivencia de Pedro Sánchez en La Moncloa", expresa.

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, es una de las voces críticas dentro del Partido Socialista y este miércoles aseguró que el acuerdo entre PSC y ERC "no le vincula", y confía en que su partido, el PSOE, "no lo tolere". Además aseguró que no saldrá adelante en el Congreso. "No va a salir adelante, que no se engañe nadie", ha aseverado.

"Entiendo que cuando -Page- hace una afirmación tan rotunda es porque tiene pruebas suficientes (...) esto me lleva a la conclusión de que los diputados socialistas de Castilla-La Mancha no apoyarán esa reforma de la ley orgánica de financiación de las comunidades autónomas", afirma López Miras en el programa de 'Espejo Público'.

Financiación de las CC.AA

Fernando López Miras explica que España se basa en un "principio de solidaridad" entre comunidades. "Todos aportamos a la caja común para que se redistribuya la riqueza y todos los españoles tengan la misma igualdad en el acceso a los servicios, vivas donde vivas (...) Con esto se dilapida todo, se rompe la igualdad entre españoles". Y anuncia que acudirán a los Tribunales porque no van a permitir que eso ocurra ya que es "ilegal". También presentarán recursos contra la amnistía y recurrirán que no se convoque la Conferencia de Presidentes o el cambio en el sistema de financiación de las comunidades autónomas "incumpliendo la ley".

No duda en defender el Estado de las Autonomías y asegura que "funciona". "Es un modelo de éxito, es un modelo de convivencia, de centralización, de participación...". También ha comentado el modelo federal, que asegura que también defiende, "pero en cualquier caso, es un modelo que deben elegir los ciudadanos. Ayer lo que dijo Sánchez en su comparecencia es que evidentemente él cree en el modelo federal y que está dando pasos hacia ese modelo. No perdone, con todos mis respetos, para llegar a un modelo federal tiene que decirlo los españoles, no Sánchez desde la Moncloa".

"No estamos acostumbrando a que haya cambios sustanciales en el modelo político, en las instituciones... porque le interesa solo a Sánchez y la democracia no es esa. La democracia es que nuestras instituciones, sistema, lo decidan con su voto los españoles. No Sánchez por su interés propio", añade.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com