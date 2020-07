El secretario de Estado para el Deporte, Jaime Lissavetzky, ha presentado oficialmente su disponibilidad para liderar la lista del PSOE para las elecciones municipales del año próximo en la sede de la plaza del Callao y ha afirmado que dará su "apoyo y voto" a la ministra de Sanidad, Trinidad Jiménez, en las primarias que la enfrentarán al secretario general del PSM, Tomás Gómez, para la candidatura a la Comunidad de Madrid.

En una multitudinaria rueda de prensa con más de medio centenar de periodistas, Lissavetzky ha asegurado que la decisión de dar un paso al frente y medirse en las urnas con Alberto Ruiz-Gallardón y Angel Pérez para liderar el Consistorio madrileño ha sido "una decisión personal", aunque ha reconocido que, para tomarla, ha "hablado con mucha gente".

"Por supuesto, con el secretario general del PSOE, José Luis Rodríguez Zapatero, cuya confianza y apoyo agradezco, y también con muchos dirigentes socialistas, ciudadanos, mi familia y amigos.

Y he tomado una decisión que no ha sido fácil en términos personales. He meditado durante mucho tiempo porque no es una decisión de hace un mes o dos sino algo que estaba ahí. Y si mis compañeros me quieren al frente de la candidatura me tienen a su disposición", ha propuesto.

Además, ha defendido contar con "ganas, experiencia, un proyecto y un partido" para "llegar a los madrileños, además de reiterar "su disposición sincera y personal" y de expresar que sería "un enorme orgullo poder representar al PSOE en estas elecciones". "Yo me siento preparado y dispuesto para ser alcalde de Madrid si mis compañeros y los ciudadanos lo deciden así", ha afirmado.

PRIMARIAS MUNICIPALES

De momento no hay ningún otro candidato a liderar las listas municipales en mayo de 2011 tras la retirada del actual portavoz, David Lucas. Según indicó Lissavetzky, el actual portavoz municipal le ha permitido "explicitar" que cuenta con su "apoyo" y que está "absolutamente a favor de trabajar" con él. "Es un gran amigo y un activo magnífico", ha replicado el secretario de Estado.

Sin embargo, no se descarta totalmente la opción de que Tomás Gómez presente su propia alternativa para el Consistorio, si bien Lissavetzky ha asegurado no tener noticias y haberse remitido al propio secretario general del PSM para responder a esa pregunta.

De todos modos, el responsable de Deportes no ha querido descartar esa posibilidad, indicando que él está "muy tranquilo" porque ha defendido la opción de las primarias, que se celebrarán "a favor del socialismo y no en contra de nadie". "Y estoy convencido de que serán limpias y respetuosas, con lo que el partido y el candidato saldrán reforzados", ha insistido.

Por ello, tampoco hará públicos ni ideas de su proyecto para Madrid, ni de las personas que lo acompañarán en la tarea hasta después del 3 de octubre, cuando las candidaturas sean ya estables y fijas. En cualquier caso, ha destacado que no tendrá que "empezar desde cero" gracias al "magnífico trabajo" realizado por el Grupo Municipal Socialista hasta ahora y que seguirá haciendo las próximas semanas.

"Soy una persona que confía mucho en el PSOE, en el Grupo Municipal Socialista, que ha hecho un buen trabajo, que conoce la excelente labor de las agrupaciones, y en ese sentido tendré muy en cuenta todo ese trabajo y a las personas idóneas. Me gusta Madrid como es, pero me gusta más como yo lo sueño. Pero eso habrá tiempo, si me corresponde como candidato, de explicarlo en la campaña", ha argumentado.

En esta tarea, Lissavetzky no estará solo, aunque aún no está decidido quién le acompañará en los carteles electorales, si Trinidad Jiménez o Tomás Gómez, que se sentaba en la primera fila de la sala de prensa durante la rueda de prensa. Así, el secretario de Estado para el Deporte ha indicado que dará su "apoyo y voto" a la ministra, aunque ha transmitido a Gómez toda su "lealtad". "Yo estaré a favor de Jiménez en el sentido de darle mi voto y apoyo por diversas razones que no van en detrimento de Tomás: conoce los problemas de Madrid, tiene experiencia política nacional e internacional, y ha demostrado gran capacidad de gestión.