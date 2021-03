Laura Borràs asegura que convocará el pleno de investidura en Cataluña para el viernes 26 de marzo

Hoy se inicia una semana clave en el futuro político inmediato de Cataluña. La presidenta del Parlament, Laura Borràs, abre ronda de consultas con los líderes parlamentarios que concurrieron a las pasadas elecciones y de esta ronda saldrá el nombre del candidato a la investidura cuya fecha límite es el 26 de marzo.

Borrás ha asegurado que convocará el debate de investidura para este viernes 26 de marzo y propondrá el candidato "con más posibilidades" de ser investido president descartando así la posibilidad de no convocar el pleno dentro del plazo límite.

Este domingo se anunció un preacuerdo de ERC y la CUP, a la espera de que las negociaciones con JxCat también avancen, y, aunque Borrás no dijo claramente que propondrá a Pere Aragonés como candidato ha dado a entender que no será Salvador Illa:"No basta con querer ser candidato, debes tener una posibilidad plausible de ser investido".

"El candidato que tenga más posibilidades de ser investido será el candidato que yo propondré, pero es preceptivo que escuche a todos los grupos y sería una falta de respeto no hacerlo", ha argumentado la presidenta del Parlament en una entrevista en TV3.

Las comisiones negociadoras de ERC y la CUP avanzaron ayer en un comunicado sus prioridades en dicho preacuerdo: "defender el derecho a la vivienda es uno de los principales aspectos que reivindican desde ERC y la CUP-UNCPG, no solo para dar respuesta a la emergencia habitacional de forma inmediata sino también para poder generar un cambio de modelo a medio plazo".

Falta por saber la postura final que adoptarán los de JxCat y es que los discípulos de Carles Puigdemont no descartan han asegurado que no se van a dejar presionar en sus negociaciones con ERC y no puede descartarse que pidan una repetición electoral.