Laura Borràs, de JxCat, nueva presidenta del Parlament de Cataluña

El Parlament de Cataluña surgido de las elecciones del pasado 14 de febrero ha celebrado este viernes su pleno de constitución, en el que, como estaba previsto, Laura Borràs, de JxCAT, ha sido elegida presidenta de la Cámara con 64 votos por los 50 de Eva Granados.

Borràs -acusada de prevaricación, fraude en la administración, malversación y falsedad- no ha sido elegida en la primera votación, al no lograr los 68 votos necesarios para la mayoría absoluta por la abstención de la CUP, y lo ha hecho en la segunda, en la que sólo necesitaba una mayoría simple.

En el primer recuento, Borràs se ha hecho con 65 votos, mientras que Eva Granados (PSC) ha sumado 42. Joan Carles Gallego (En Comú Podem), ha conseguido 8, y María García Fuster (Vox), 11.

En el segundo, ha conseguido 65, mientras que Granados ha conseguido 50. Borràs se ha convertido así en presidenta de la Cámara de esta XIII legislatura

"Presos políticos"

La jornada ha comenzado con la intervención de Ernest Maragall (ERC), presidente de la Mesa de Edad, que ha asegurado: "Hoy, en Catalunya, no podemos hablar de normalidad democrática. Este Parlamento es la evidencia más clara".

Maragall ha hablado "de presos políticos y exiliados", a lo que Carlos Carrizosa, de Cs, ha respondido que no haga discursos partidistas y se centre estrictamente en el acto de constitución de la Cámara catalana. "No son presos políticos, están condenados por saltarse la ley; y no hay exiliados, hay fugados de la justicia española", ha remarcado.

Intento agresión a Abascal

La sesión también estuvo marcada, entre otras cosas, por el estreno de Vox en el Parlament, después de haber logrado 11 diputados (cuarta fuerza más votada) en las elecciones del 14-F. Santiago Abascal, líder del partido, ha acompañado a los 11 diputados a la entrada del hemiciclo, momento en el que un hombre ha intentado agredirlo.