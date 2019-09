Una de las claves del resultado electoral de las elecciones del próximo 10 de noviembre puede ser la abstención.

Y es que, si algo se ha podido apreciar estos días es el hartazgo generalizado de muchos españoles por las reiteradas citas con las urnas y la actitud de los políticos, que no llegan a acuerdos para gobernar.

Estas serán las cuartas elecciones en cuatro años. Todo comenzó con unas elecciones que tenían un toque muy navideño, las del 20 de diciembre de 2015.

Después tocó hacer campaña electoral entre procesión y procesión y, en medio de las vacaciones, una nueva cita con las urnas: la del 26 de junio de 2016. Estas nos dieron una tregua y los españoles no fueron convocados a las urnas hasta abril de 2018.

Pero no hay tres sin cuatro y ahora la nueva cita electoral será en noviembre, algo que no ha sentado muy bien entre los españoles, que no aguantan la idea de tener que soportar otra campaña electoral.

Sin embargo, si por algo destacan los españoles, es por hacer humor de cualquier situación.

Las redes sociales se han llenado de memes y bromas sobre la celebración de unas nuevas elecciones: desde los que bromean con el empadronamiento de Javier Maroto en Segovia hasta los que ya se imaginan votando de nuevo en agosto.

Hay quienes creen que las Cortes ya se disuelven mejor que el Cola Cao y quienes aseguran que este año ya han tenido más elecciones que citas.