Las 10 frases de Albert Rivera en Antena 3 Noticias

Las frases más significativas del presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, en Antena 3 Noticias, entrevistado por Vicente Vallés.

Urgente hablar sobre Cataluña

"Para mí es un golpe a la democracia, que después se tipifique como rebelión, sedición, eso son los jueces, solo faltaría que un cargo público hiciera de juez".

"Yo le anuncio que una de las propuestas que le quiero hacer al señor Sánchez si se digna sentarse con Cs y PP es recuperar las competencias para que no sea Cataluña quien pueda conceder beneficios penitenciarios a los condenados sino que cumplan hasta el ultimo de sus días como cualquier ciudadano".

Le he pedido una reunión de Estado, no de partido, entre el presidente del gobierno en funciones y los pricipales partidos de la oposición, PP y Cs. El presiente me ha dicho que no lo ve oportuno en este momento. Yo creo que sí, hay están las imágenes.

"Nunca he renunciado a la Constitución, a ningún artículo, tampoco al 155, tenemos que hablarlo".

Si fuera por los sondeos Ciudadanos no existiría

"No voy a perder un segundo mirando los sondeos. Voy a dedicar todo el tiempo a los españoles, que son los que me pagan el sueldo y para quien trabajo. Si fuera por los sondeos Ciudadanos no existiría, no nos daban ningún, después no debíamos saltar a nivel nacional, no gobernaríamos en Andalucía o no tendríamos 57 escaños...".

Preguntado por lo que estarán votando los que se decidan por Cs, responde: "Estará votando poner el país en marcha, porque Sánchez y sus socios lo han bloqueado".

Pactos

"Yo me comprometo por escrito, y pido que lo hagan Sánchez y Casado, si soy presidente contaré con la oposición para sacar las reformas principales adelante".

Compromiso que extiende aunque no gobierne: "Y si no presido, desbloquear el país desde la oposición y estar la lado del gobierno".

Y a la pregunta de por qué no lo hizo en abril, responde: "En la sede de Ferraz gritaban con Rivera no, más claro...".

Sobre si se está jugando su carrera política con el resultado del 10-N: "A los españoles les digo que confío más en ellos que en las encuestas, más en su criterio que en aquellos que quieren que España se rompa".