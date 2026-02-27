Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El PP cita a María Jesús Montero para declarar por el 'caso SEPI' en la nueva comisión de investigación en el Senado

La portavoz del PP en el Senado, Alicia García, ha asegurado que "Montero tendrá que explicar quién impulsó los expedientes, con qué criterios se actuó y quién decidió acelerar determinadas operaciones".

María Jesús Montero

María Jesús MonteroEuropa Press

Paula Hidalgo
Publicado:

El PP ha anunciado el inicio de una nueva Comisión de Investigación del Senado por presuntos casos de corrupción que afectan a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI). Y la primera en acudir a declarar será María Jesús Montero, vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda. Ofrecerá explicaciones sobre la presunta trama por la que están imputados el expresidente de la SEPI Vicente Fernández o Leire Díez, la supuesta fontanera del PSOE.

Aún no hay fecha para esa comparecencia, ya que se tiene que constituir la comisión y poner en marcha el plan de trabajo. Alicia García, portavoz popular en el Senado, ha cargado contra Montero, tachándola de "responsable directa" de la entidad, en el punto de mira por "amaño de contratos, colocaciones a dedo, mordidas en obra pública y rescates fraudulentos a empresas para beneficiar al sanchismo".

"Montero se tendrá que explicar"

La portavoz del PP ha calificado la SEPI no como una trama, sino de "un sistema corrupto, una red organizada desde el poder". Según los populares, la SEPI se convirtió en el "instrumento" desde el cual se articularon los rescates de las aerolíneas Air Europa y Plus Ultra. "Montero tendrá que explicar quién impulsó los expedientes, con qué criterios se actuó y quién decidió acelerar determinadas operaciones", ha destacado García, quien ha añadido que "los rescates millonarios no se autorizan sin dirección política, las ampliaciones económicas y investigaciones de esos mismos rescates no se aprueban sin respaldo ministerial, y Montero se tendrá que explicar".

Esta comisión (la quinta de este tipo en la Cámara alta) llegó tras la detención y posterior puesta en libertad en diciembre por parte de la UCO de la exmilitante socialista Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, en medio de una investigación de la Audiencia Nacional sobre presuntas irregularidades en contrataciones públicas.

