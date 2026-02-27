Dimite el gerente del CNIO tras una denuncia por presunto acoso sexual

El Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas (CNIO) atraviesa un nuevo episodio de inestabilidad tras la dimisión de su gerente, José Manuel Bernabé, quien deja el cargo después de que salieran a la luz denuncias por presunto acoso laboral y de índole sexual, formuladas por la antigua secretaria general del organismo.

El comunicado del Patronato

La salida se ha formalizado en el marco de una reunión extraordinaria del Patronato celebrada este viernes. En la nota difundida posteriormente, el órgano de gobierno ha informado: "Reunido el patronato en su sesión extraordinaria del 27 de febrero, ha quedado informado de la renuncia del gerente del CNIO, así como de un escrito firmado por 27 jefes de grupos de investigaciones del Centro relativo a la gestión del mismo. El patronato, por decisión propia, celebrará una nueva reunión a la mayor brevedad posible para analizar la situación actual y el futuro del Centro".

Bernabé había asumido la gerencia en septiembre, tras la destitución de su antecesor, Juan Arroyo, apartado por acusaciones de corrupción. Su llegada fue presentada como el inicio de una etapa de renovación administrativa en el principal centro de investigación oncológica del país.

La denuncia fue presentada por la exsecretaria general

La denuncia fue presentada el 11 de noviembre por la exsecretaria general, Laura Muñoz, ante el departamento de Recursos Humanos. En su escrito solicitaba protección frente a posibles represalias y describía un progresivo deterioro de su entorno de trabajo desde la incorporación del gerente el 1 de septiembre. Según su testimonio, comenzó a percibir cambios en sus funciones y a recibir comunicaciones de carácter personal que le generaron incomodidad dentro de una estructura jerárquica.

Dos semanas después de la queja interpuesta en Recursos Humanos, Bernabé aprobó eliminar inmediatamente "duplicidades y capas intermedias que no aportan valor diferencial", que incluían el cese de otros dos puestos del mismo área, como el de Laura Muñoz. Aunque también, un ex alto cargo del CNIO denunció a la Fiscalía Anticorrupción que en el área económica del organismo y empresas afines se habrían lucrado con contratos algunos directivos.

Con esta renuncia, el CNIO suma un nuevo capítulo de crisis en su cúpula directiva, mientras la comunidad científica permanece a la expectativa de las decisiones que adopte el patronato para garantizar la estabilidad y la reputación de la institución.

