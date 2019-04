La crisis en Francia aviva los temores de los socialistas

Uno de los candidatos denuncia coacciones a los militantes. Nunca se había visto este nivel de insultos, dice Patxi López.

Cree que el PSOE puede terminar como los socialistas franceses: "En Francia ya no tienen problemas de división. Ya se han quedado sin partido. Deberíamos aprender". Mismo miedo que muestra en Espejo Público el diputado Eduardo Madina, próximo a Susana Díaz: Nos jugamos el ser o no ser". Reclama, por encima de todo, educación, "frenar insultos". No es el único. El expresidente Zapatero reclama "respeto y tolerancia para la militancia".

En paralelo siguen las primeras horas de campaña oficial. Escuchamos a Sánchez mantener su discurso, "cronificar ese mal que se llama abstención", y a Díaz defender la autonomía del PSOE frente a Podemos, "no podemos ser la sucursal de nadie". Mientras se aclara el futuro del partido las reuniones de los socialistas en el Congreso han quedado aplazadas. La crispación es alta y la dirección intentar evitar más enfrentamientos.