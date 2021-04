'Kichi' pide perdón por saltarse las medidas contra el coronavirus en una terraza: "Me equivoqué y me disculpo"

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi', ha emitido un comunicado en el que reconoce que estuvo sentado en una terraza de un bar con otras seis personas. Algo que no está permitido en estos momentos ya que el aforo máximo es de seis personas.

"En la tarde de ayer me tomaron una fotografía con otras seis personas en la mesa de un bar. Fue un descuido de sólo unos minutos, llegó una visita, se sentó a nuestro lado y no nos percatamos de que éramos uno más de lo permitido hasta unos diez minutos después, que enmendamos el error", ha señalado en el comunicado.

El alcalde ha asegurado que ya se ha puesto en contacto con la Policía Local para abonar voluntariamente la cuantía de la multa, una cantidad que pagará con su sueldo de profesor.

En la misiva explica que pagará él la multa porque "no es justo que cargue con la responsabilidad y el pago el propietario del bar". En este sentido, ha reconocido que hay excusa: "Me equivoqué, me disculpo y asumo todas las consecuencias".

'Kichi' ha explicado que "aunque un descuido lo pueda tener cualquiera, los representantes públicos debemos tener una conducta ejemplar siempre, en cada minuto y en cada momento". Por ello, pagará la infracción "como lo han hecho en este contexto muchos vecinos y vecinas, sin privilegio ninguno".

Finalmente, ha terminado con la siguiente reflexión: "Reitero mis disculpas y vuelvo a pedir perdón. No estamos para despistes en un momento de pandemia en el que es necesario poner la salud y la seguridad como absoluta prioridad".