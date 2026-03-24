Junts votará a favor del decreto anticrisis si el Gobierno apoya su iniciativa para rebajar el IVA a los autónomos

Desde que Junts rompió lazos con el Gobierno, ha bloqueado la acción legislativa del Ejecutivo y todas las enmiendas presentadas en el Congreso de los Diputados por los de Pedro Sánchez no tienen garantizados todos los votos para ser convalidados.

El caso más reciente es el del decreto anticrisis para paliar los efectos de la guerra en Oriente Medio, anunciado el viernes por el presidente del Gobierno. Podemos ya adelantó que se abstendría, por lo que los votos de los de Puigdemont y el Partido Popular son claves para que el decreto salga adelante.

Los de Feijóo aún no han manifestado si apoyarán lo anunciado por Sánchez o se abstendrán. En cambio, la portavoz de Junts, Miriam Nogueras, ha asegurado que sus siete diputados votarán a favor del real decreto anticrisis.

Aunque lo harán siempre que el Ejecutivo apoye su exigencia de aplicar la directiva europea que permite rebajar el IVA a aquellos autónomos que facturen menos de 85.000 euros anuales. Esta propuesta de Junts se vota antes que el decreto anticrisis.

Algunas de las medidas que incluye el plan se encuentra la reducción del IVA de los carburantes -gasolina, gasóleo y gas-, que se reduce del 21% al 10%. El mismo porcentaje se aplica a la luz, briquetas y 'pellets'. Estas rebajas fiscales evitan la bonificación al precio de los combustibles.

Ya ocurrió cuando estalló la guerra de Ucrania, con ayuda de 20 céntimos por litro, o la rebaja del IVA a los alimentos. Ahora habrá una ayuda de 20 céntimos por cada litro de gasóleo para transportistas, agricultores, ganaderos y pescadores. Y otra ayuda similar a la compra de fertilizantes. Todo ello para que "esos sectores tan importantes puedan capear esta crisis y para contener todo lo posible los precios de la cesta de la compra", explicó Pedro Sánchez.

En cuanto a la luz, también se rebaja el impuesto especial sobre la electricidad, del 5% al 0,5%, y se suspende el impuesto del 7% sobre el valor de la producción eléctrica. Y se congela el precio máximo de venta del butano y propano.

Prohibición de despedir

Sobre la compra de vehículos eléctricos y enchufables, bombas de calor, autoconsumo fotovoltaico, eficiencia energética de edificios o impulso de zonas de aceleración de energías renovables, se prevén deducciones en el IRPF del 15% . Otra de las medidas es la prohibición del despido para empresas que reciban ayudas asociadas al RDL.

Se bonifican en un 80% los peajes eléctricos de transporte y distribución para toda la industria electrointensiva. Reducción del canon de almacenamiento subterráneo de gas y flexibilización de contrato del suministro.

También se incluye una mejora del bono social eléctrico con un descuento del 42,5% para los consumidores vulnerables y 57,5% para los severos. Asimismo, se eleva a 50 euros la ayuda mínima del bono social térmico y garantizar el suministro de agua y energía.

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