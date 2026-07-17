El abogado Carlos Lacaci, sobre los miembros del jurado popular en el 'caso Begoña': "Tendrían que ser personas que no tuvieran componente político"

La Audiencia Provincial de Madrid ha ordenado que se continúe el procedimiento de juicio con jurado popular contra Begoña Gómez por dos delitos: tráfico de influencias y malversación. En un auto de 63 páginas, los magistrados ordenaron que se continúe con el procedimiento con jurado contra la asesora de Gómez, Cristina Álvarez, solo por un presunto delito de malversación de caudales públicos en relación con el software que se creó en la cátedra que codirigió Gómez.

La Audiencia madrileña estima los recursos presentados por la Fiscalía y las defensas contra el auto del juez Peinado que envió a juicio con jurado a Begoña Gómez, Cristina Álvarez y al empresario Juan Carlos Barrabés, que revoca parcialmente, descartando que la esposa de Sánchez cometiera delitos de corrupción en los negocios y apropiación indebida. Además, separa del procedimiento de jurado a Barrabés, contra el que se seguirá la investigación en un procedimiento abreviado en lo relativo a la legalidad o ilegalidad de las adjudicaciones de contratos públicos.

Tras conocer la decisión de la Audiencia de Madrid, el Gobierno reitera que existe una "causa política" abierta contra Gómez. Asimismo, fuentes de Moncloa proclaman que "Begoña Gómez es inocente" y recuerdan los argumentos del Ejecutivo sobre una instrucción que atribuyen a una causa política originada a partir de una "denuncia falsa" de una organización ultraderechista y que, además, está basada en "noticias falsas". En este sentido, las fuentes apuntan que la "única motivación" que existe tras este procedimiento es "el acoso y la persecución a la mujer del presidente del Gobierno".

"La Audiencia Provincial lo ha decidido de forma unánime"

El hecho de ser juzgada por un jurado popular tiene pros y contras. El abogado Carlos Lacaci ha confirmado en Antena 3 Noticias que no va a entrar en "si es justo o menos justo", pero reconoce que "la Audiencia Provincial de Madrid ha avalado la decisión que el juez instructor había tomado de encauzar la causa de Begoña a través y por medio del jurado popular". Además, recuerda que esto es así "no por capricho, sino porque los delitos por los que va a ser enjuiciada están dentro de la ley del tribunal del jurado".

La particularidad de este caso es que es muy mediático. Son muchas las personas que consideran que los miembros que formen el jurado popular podrían estar condicionados por la gran cobertura que tiene el caso que involucra a la esposa del presidente. Según ha detallado Lacaci, "la institución del tribunal del jurado siempre se plantean bajo este criterio y más si es un asunto o una causa tan mediática como la que aquí corresponde". Por otro lado, explica que las partes "tienen la posibilidad de recursarlos si vieran que no son personas objetivas en cuanto a que pudieran estar contaminadas por la causa y para eso está esa posibilidad de recusación".

Las personas que formen el jurado popular deben estar "concentrados en tomar los hechos probados y valorarlos"

Además, sostiene que esas cinco personas que forman el jurado popular deberán "estar aislados, sin posibilidad de acceder a las sesiones mediáticas de los medios y concentrados en tomar los hechos probados y valorarlos para hacer el veredicto correspondiente a si consideran que cada hecho probado es responsable como culpable la señora Begoña Gómez o no".

También sobre los miembros del jurado detalla que "habría que ser muy muy escrupuloso" y afirma que "deberían ser personas que no tuvieran un componente político destacable de un lado o de otro". Asegura que deberían ser "lo más asépticas posible a la posibilidad de influencia política".