90 años del inicio de la Guerra Civil: las claves de un conflicto que sigue dividiendo a España

Se cumplen 90 años del comienzo de la Guerra Civil española, un conflicto que transforma para siempre el país y cuyas consecuencias todavía están presentes en la política, la sociedad y la memoria colectiva.

Desde las causas que desembocan en la guerra hasta el largo camino hacia la democracia, pasando por el debate sobre las leyes de Memoria Histórica y Memoria Democrática o la búsqueda de los desaparecidos en fosas comunes, el conflicto continúa proyectando su sombra sobre la España del siglo XXI.

Cuando el desacuerdo se convierte en guerra

La Guerra Civil no estalla de un día para otro. El conflicto es el desenlace de años de creciente polarización política, tensión social, enfrentamientos ideológicos y una profunda crisis institucional durante la Segunda República. La confrontación entre diferentes proyectos de país, unida al fracaso de la convivencia política y al golpe militar del 17 de julio de 1936 contra el Gobierno republicano, acaba desencadenando una guerra que enfrenta a españoles contra españoles durante casi tres años y deja una huella imborrable en la historia contemporánea.

Del campo de batalla a una democracia consolidada

La guerra deja cientos de miles de muertos, un exilio masivo, una dura represión y el inicio de una dictadura que se prolonga durante casi cuatro décadas. Tras la muerte de Francisco Franco, España emprende un proceso de reconciliación política que culmina con la Constitución de 1978 y la consolidación de un sistema democrático.

Noventa años después del inicio del conflicto, el país es una democracia integrada en la Unión Europea y una de las economías más desarrolladas del mundo, aunque las heridas del pasado siguen formando parte del debate público.

La memoria, entre la reparación y la confrontación

Las leyes de Memoria Histórica, aprobada en 2007, y de Memoria Democrática, en vigor desde 2022, buscan reconocer y reparar a las víctimas de la Guerra Civil y la dictadura, además de impulsar la localización de desaparecidos y la retirada de símbolos franquistas.

Sus defensores consideran que estas normas saldan una deuda pendiente con quienes sufrieron la represión, mientras que sus detractores sostienen que reabren divisiones ya superadas y utilizan el pasado con fines políticos. El resultado es un intenso debate que continúa ocupando espacio en la agenda política y social.

Los desaparecidos que aún esperan volver a casa

Mientras la discusión política continúa, miles de familias siguen esperando recuperar los restos de sus seres queridos, fusilados o desaparecidos durante la guerra y los primeros años de la dictadura. Equipos de arqueólogos trabajan cada año en fosas comunes repartidas por toda España para localizar, identificar y entregar los cuerpos a sus descendientes. Para muchas de estas familias, el paso del tiempo no ha cerrado el duelo: noventa años después del comienzo de la guerra, la posibilidad de dar una sepultura digna a sus familiares sigue siendo una reivindicación profundamente humana.

Una guerra que todavía se libra en las palabras

Aunque el conflicto termina en 1939, la Guerra Civil continúa muy presente en el discurso político español. Referencias al franquismo, a la Segunda República, a la Transición o a las políticas de memoria aparecen con frecuencia en los debates parlamentarios y en las campañas electorales.

La interpretación del pasado sigue dividiendo a partidos e instituciones, que discrepan sobre cómo recordar aquellos acontecimientos y qué papel deben desempeñar en la España actual. Nueve décadas después del inicio de la guerra, el enfrentamiento ya no se produce en los campos de batalla, sino en el terreno de la memoria, el relato histórico y la política.

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