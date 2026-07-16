La Casa Real publica un vídeo de la formación militar de la princesa Leonor resaltando su "valor y disciplina"

La Casa Real ha publicado este jueves un vídeo que recoge algunos momentos de los tres años de formación de la princesa Leonor en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, algunos de ellos sin haberlos visto hasta ahora

Zarzuela ha difundido el vídeo, de dos minutos y medio de duración, a través de sus redes sociales, y ha destacado que a lo largo de este período Leonor "ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad, los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad".

Vídeo de su formación militar

En el vídeo, se puede ver a la princesa de Asturias realizando maniobras junto a sus compañeros de formación, llevando a cabo diversas tareas a bordo del Juan Sebastián Elcano, pilotando un Pilatus PC-21 y haciendo esgrima, entre varias de las imágenes compartidas.

Leonor recibirá los despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de Alférez de Navío de la Armada en julio de 2027.

La princesa acaba de completar el tercero de los tres cursos académicos en los que se estructuró su formación castrense y que le han llevado a pasar sucesivamente por la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Formación en Zaragoza

La princesa de Asturias recibió la formación militar básica en Zaragoza con los alumnos de primer curso y, a partir de la jura de bandera, se integró junto a los alumnos de segundo curso. Después, continuó en Ferrol su instrucción con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con los que realizó el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Finalmente, concluyó el curso el curso en San Javier hace una semana, donde aprendió a pilotar un Pilatus PC-21, y ha recibido la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

Ahora, se prepara para su etapa universitaria, que comenzará en septiembre. Estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, un grado que dura cuatro años, y lo compaginará con su agenda institucional.

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