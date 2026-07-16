Antena 3 Noticias
Última hora
España
Madrid
Barcelona

CASA REAL

La Casa Real publica un vídeo de la formación militar de la princesa Leonor resaltando su "valor y disciplina"

El video resumen de dos minutos y medio destaca que a lo largo de este periodo Leonor "ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad".

La Princesa Leonor

Casa Real publica un vídeo de la formación militar de la princesa Leonor resaltando su "valor y disciplina" | Europa Press

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

La Casa Real ha publicado este jueves un vídeo que recoge algunos momentos de los tres años de formación de la princesa Leonor en el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio, algunos de ellos sin haberlos visto hasta ahora

Zarzuela ha difundido el vídeo, de dos minutos y medio de duración, a través de sus redes sociales, y ha destacado que a lo largo de este período Leonor "ha hecho suyos, desde la máxima responsabilidad, los valores que definen a las Fuerzas Armadas: honor, valor, disciplina y lealtad".

Vídeo de su formación militar

En el vídeo, se puede ver a la princesa de Asturias realizando maniobras junto a sus compañeros de formación, llevando a cabo diversas tareas a bordo del Juan Sebastián Elcano, pilotando un Pilatus PC-21 y haciendo esgrima, entre varias de las imágenes compartidas.

Leonor recibirá los despachos de teniente del Ejército de Tierra y del Ejército del Aire y del Espacio, así como el de Alférez de Navío de la Armada en julio de 2027.

La princesa acaba de completar el tercero de los tres cursos académicos en los que se estructuró su formación castrense y que le han llevado a pasar sucesivamente por la Academia General Militar (AGM), la Escuela Naval Militar (ENM) y la Academia General del Aire y del Espacio (AGA).

Formación en Zaragoza

La princesa de Asturias recibió la formación militar básica en Zaragoza con los alumnos de primer curso y, a partir de la jura de bandera, se integró junto a los alumnos de segundo curso. Después, continuó en Ferrol su instrucción con los alumnos de tercer curso de la Escuela Naval, con los que realizó el crucero de instrucción en el buque escuela Juan Sebastián Elcano.

Finalmente, concluyó el curso el curso en San Javier hace una semana, donde aprendió a pilotar un Pilatus PC-21, y ha recibido la Gran Cruz del Mérito Aeronáutico.

Ahora, se prepara para su etapa universitaria, que comenzará en septiembre. Estudiará Ciencias Políticas en la Universidad Carlos III de Madrid, un grado que dura cuatro años, y lo compaginará con su agenda institucional.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Vicente Vallés, sobre el caso Leire: "Cuantos más testigos declaran, más difícil resulta sostener que nadie sabía nada"

La opinión de Vicente Vallés

Publicidad

España

La Princesa Leonor

La Casa Real publica un vídeo de la formación militar de la princesa Leonor resaltando su "valor y disciplina"

A la izquierda, una imagen de archivo de la Fachada del Tribunal Supremo, a la derecha, el expresident de Cataluña, Carles Puigdemont.

El Supremo mantendrá la orden de detención de Puigdemont tras el fallo del TJUE sobre la amnistía

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños

El Gobierno celebra el fallo del TJUE sobre la amnistía: "Queda despejado el horizonte para la plena aplicación de la ley"

Imagen de Begoña Gómez
Caso Begoña

La Audiencia de Madrid mantiene el juicio con jurado popular contra Begoña Gómez

Salvador Illa
Ley de Amnistía

Salvador Illa reclama que la ley de amnistía se aplique "sin más dilaciones"

Carles Puigdemont
Ley de Amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea avala la mayor parte de la ley de amnistía

La corte de Luxemburgo considera que la norma no perjudica los intereses financieros de la UE ni incumple la directiva sobre terrorismo.

Manuel Llamas
Caso Leire

El DAO desmiente a la UCO y asegura que no pidió "ponerse de perfil" en causas políticas

El Director Adjunto Operativo está investigado por presuntamente haber amedrentado a agentes de la UCO.

Puigdemont

El magistrado Joaquim Bosch, sobre la ley de amnistía: "Si la semana que viene Puigdemont volviera a España, sería detenido"

Imagen de Carles Puigdemont durante su huida

Así fue la insólita aparición de Puigdemont en España y su posterior fuga

Carles Puigdemont

¿Puede volver Puigdemont a España tras ser avalada la Ley de Amnistía por el TJUE? Estos son los escenarios judiciales para los implicados en el procés

Publicidad