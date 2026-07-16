El magistrado Joaquim Bosch, sobre la ley de amnistía: "Si la semana que viene Puigdemont volviera a España, sería detenido"

El independentismo mira hoy a Europa. El TJUE decide si amnistiar los delitos de malversación y terrorismo encaja o no con la normativa comunitaria. Dependiendo de cuál sea esta decisión el regreso de Carles Puigdemont a España podría estar más cerca o más lejos.

La última vez que se vio a Puigdemont en España fue el pasado 8 de agosto de 2024. Apareció en plena calle, dio un discurso a la vista de todos y volvió a fugarse, por segunda vez, sin ser detenido pese a que sobre él existe una orden de detención, incluso después de haberse aprobado la ley de amnistía.

El magistrado Joaquín Bosch considera que un eventual aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea a la ley de amnistía no supondría el regreso inmediato de Carles Puigdemont a España ni el levantamiento automático de la orden de detención dictada por el Tribunal Supremo.

Bosch explicó que la resolución que dicte el tribunal europeo se limitará a fijar criterios generales sobre la compatibilidad de la norma con el Derecho de la Unión Europea, pero no tendrá efectos directos sobre las decisiones adoptadas por los tribunales españoles. "Si la respaldara, esto no significa que Puigdemont inmediatamente pueda volver a España ni que se vaya a levantar la orden de detención", afirmó.

La decisión del Constitucional, clave

Según el magistrado, un pronunciamiento favorable del TJUE sí tendría un importante impacto jurídico al fortalecer el recurso de amparo presentado por Puigdemont ante el Tribunal Constitucional contra la decisión del Tribunal Supremo de no aplicarle la amnistía al considerar que el delito de malversación no puede ser perdonado.

Bosch señaló que, si la justicia europea valida las líneas esenciales de la ley, "es mucho más probable" que el Tribunal Constitucional estime el recurso cuando se pronuncie previsiblemente durante el otoño. En ese escenario, añadió, el Supremo tendría que adaptar su decisión y levantar la orden de detención, permitiendo el regreso del expresidente catalán.

Descarta un regreso inmediato

El magistrado rechazó la posibilidad de que Puigdemont pueda regresar a España en los próximos días sin consecuencias judiciales. "Me parece imposible que esto se produzca", aseguró, al recordar que el Tribunal Supremo ha reiterado en varias ocasiones que mantiene vigente la orden de detención contra el líder independentista.

Por ello, insistió en que, aunque el TJUE avalara este mismo miércoles la ley de amnistía, la situación procesal de Puigdemont no cambiaría de forma automática. "Si la semana que viene, por ejemplo, Puigdemont volviera a España, sería detenido porque está vigente la orden de detención del Tribunal Supremo."

Prevé un aval de la justicia europea

Respecto al sentido del fallo del TJUE, Bosch afirmó que considera "muy posible" que la corte europea respalde la ley de amnistía en sus aspectos esenciales. El magistrado fundamentó esta previsión en varios factores, entre ellos la existencia de precedentes en distintos países europeos que han recurrido a las amnistías y el informe favorable emitido por el abogado general del TJUE.

Además, recordó que dicho informe entiende que una norma de estas características puede ajustarse al Derecho europeo cuando persigue objetivos como la reconciliación social y la normalización institucional y no afecta a delitos de extrema gravedad. No obstante, Bosch matizó que el tribunal no está obligado a seguir las conclusiones del abogado general, por lo que el sentido definitivo de la sentencia solo se conocerá cuando haga pública su resolución.

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