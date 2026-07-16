El Gobierno celebra el fallo del TJUE sobre la amnistía: "Queda despejado el horizonte para la plena aplicación de la ley"

La Gran Sala del TJUE considera que la norma no vulnera los intereses financieros de la UE, tampoco contraviene la directiva antiterrorista, siempre que se respeten los derechos fundamentales. Este fallo, esperado desde hace meses, abre la puerta a una aplicación completa de la medida de gracia aprobada en 2024, aunque su implementación final dependerá de los tribunales españoles, especialmente del Tribunal Constitucional.

El Gobierno de Pedro Sánchez ha recibido el fallo con satisfacción. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, lo ha calificado como "un gran día". En declaración institucional, Bolaños afirmó que "queda despejado el horizonte para la plena aplicación de la ley", validada "desde tres ópticas diferentes: derechos humanos, constitucional y europea".

El president de la Generalitat, Salvador Illa (PSC), ha celebrado la noticia: "Es una muy buena decisión para Cataluña, para España y para la democracia". Y ha pedido su aplicación "diligente e integral", también ha destacado que "la inmensa mayoría de ciudadanos apostamos por el reencuentro y la convivencia".

Desde el independentismo, las reacciones han sido de triunfo, aunque con matices. En redes sociales Carles Puigdemont lo ha considerado "una victoria rotunda, un triunfo político del independentismo catalán frente a los poderes del Estado español". Añadió: "Si se siguen negando a aplicar la amnistía de manera integral, no solo estarán incumpliendo una ley aprobada por las Cortes [...] sino que, además, se estarán confrontando con el derecho europeo". Puigdemont insistió en que "el camino para acabar con la represión no ha terminado".

Un triunfo del independentismo

Oriol Junqueras (ERC) ha sido más crítico: "Hoy la amnistía continúa siendo una victoria incompleta". Pide la aplicación "sin dilación" porque "los exiliados tienen que poder volver" y afirma que "Europa nos ha devuelto derechos".

Jordi Turull (Junts) lo definió como "una victoria rotunda de Catalunya en general pero del independentismo de manera particular" y señaló que "hoy en Europa nos están diciendo que ya deberíamos estar en casa". La portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, afirmó que "la pelota ahora está en el tejado de los tribunales españoles: aplicación o rebeldía".

PP avisa: la sentencia del TJUE no es sobre toda la Ley de Amnistía

En la oposición, el Partido Popular mostró respeto al fallo pero acotó su alcance. El Secretario General del PP, Miguel Tellado ha dicho "el fallo del TJUE no analiza la constitucionalidad ni dicta sentencia sobre toda la ley". Tellado, ha subrayado que no absuelve la "gravísima irresponsabilidad" del procés "a cambio de siete votos".

Este aval europeo refuerza la legitimidad internacional de una ley controvertida desde su origen, nacida del acuerdo de investidura. Sin embargo, el debate no termina aquí: los tribunales españoles deben ahora aplicar la amnistía de forma efectiva, mientras persisten dudas sobre plazos, malversación y responsabilidades contables.