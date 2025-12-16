Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
El alcalde de Barbadás rechaza dimitir, solicita la baja del PSOE y critica a Besteiro

Una militante acusa al regidor de presunto acoso laboral y el PSOE anuncia suspensión de militancia y petición de dimisión.

El alcalde de Barbadás, Xosé Carlos Valcárcel

El PSdeG activa el protocolo antiacoso tras una denuncia contra el alcalde de Barbadás | Europa Press

El PSOE gallego afronta un nuevo frente interno tras conocerse una denuncia por presunto acoso laboral contra el alcalde de Barbadás (Ourense), Xosé Carlos Valcárcel Doval. La acusación, presentada por una militante a través del canal interno habilitado por el partido, ha llevado a la dirección provincial a activar sus procedimientos y a convocar reuniones para recabar testimonios y decidir medidas.

Fuentes socialistas han confirmado en un comunicado que la denuncia fue recibida por el partido y que la dirección provincial orensana ha citado al regidor este miércoles. El asunto se abordará en una ejecutiva provincial prevista para las 20.00 horas y que se celebrará a puerta cerrada "dado lo delicado del asunto".

La organización provincial ha trasladado que "actuará con toda la celeridad y rigor que requiere una situación de esta naturaleza, siguiendo escrupulosamente los procedimientos y protocolos establecidos" por el PSOE. También ha indicado que "la gravedad de la situación requiere una actuación diligente, rigurosa y siempre ajustada a los mecanismos que el partido tiene establecidos para estos supuestos".

La dirección provincial ha avanzado que informará el jueves de las medidas en una rueda de prensa en la que intervendrá el secretario provincial, Álvaro Vila.

Denuncia interna y versión del alcalde

Preguntado por Europa Press, Valcárcel ha afirmado que conoce la existencia de una denuncia contra él por presunto acoso laboral, aunque ha sostenido que no sabe de forma oficial quién es la persona denunciante. El regidor ha defendido su posición con una negación explícita: él no es "acosador laboral ni de ninguna índole".

Otras fuentes han explicado a Ep que el caso de supuesto acoso laboral estaría vinculado a la situación vivida por esa militante con un concejal del gobierno municipal, que la habría acosado sexualmente. Ese edil dimitió en 2024, según la misma información. En ese marco, la denuncia que ahora se analiza se situaría como una represalia por haber denunciado aquella situación, de acuerdo con lo trasladado posteriormente por el líder del PSdeG.

Besteiro exige dejar las actas y anuncia suspensión

El secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha exigido a Valcárcel que deje sus actas como alcalde de Barbadás y diputado provincial en la Diputación de Ourense. Además, ha comunicado que el partido lo suspenderá de militancia.

Besteiro ha explicado que el lunes por la tarde el PSdeG recibió a través del canal interno una denuncia por supuesto acoso laboral por parte del regidor, y ha señalado que el partido atendió a la persona denunciante, que confirmó la denuncia mediante un documento.

Tras ello, el PSdeG activó "el protocolo socialista antiacoso". Besteiro ha avanzado que la ejecutiva provincial recabará el testimonio de las personas implicadas y depurará responsabilidades "hasta llegar al final", como se "hizo en Lugo". En su comparecencia, ha subrayado: "Somos un partido donde el acoso tiene tolerancia cero y es el único que actúa con rapidez y contundencia".

La denuncia se conoce después de que Valcárcel fuera uno de los firmantes de un manifiesto impulsado por regidores y cargos socialistas en Ourense en reacción a las denuncias por supuesto acoso contra el entonces presidente de la Diputación de Lugo, José Tomé. En ese texto se afirmaba que "quien oculta, ampara, relativiza o ralentiza las investigaciones se convierte en cómplice y, como tal, también debe asumir sus responsabilidades y dejar todos los cargos".

