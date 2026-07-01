El juez Pedraz cita al exnúmero dos del exfiscal general Álvaro García Ortiz en el caso Leire Díez

Dentro de dos semanas, el que fuera el número dos del exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, deberá declarar en la Audiencia Nacional en el caso Leire Díez. El juez Santiago Pedraz, que instruye la causa, ha citado a Diego Villafañe para el próximo miércoles 15 de julio.

Además, también ha citado a Beatriz López Pesquera. Ambos, miembros de la Secretaría Técnica del exfiscal general, lo harán en calidad de testigo, en el marco de la investigación sobre presuntas maniobras para desestabilizar las causas judiciales que afectan al Gobierno.

Villafañe será el primero en declarar, lo hará a las 10:00 horas, mientras que tan solo media hora después (10:30 horas) lo hará López, así lo ha expresado el magistrado a través de una providencia a la que ha tenido acceso Antena 3 Noticias.

Según admitió la propia Fiscalía General por escrito ante el juez, García Ortiz fue informado del contenido de dos reuniones entre Villafañe -entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica- y López, que mantuvieron con uno de los abogados de la trama, Jacobo Teijelo, que estuvo acompañado en estos encuentros por otra persona.

Concretamente, las reuniones habrían ocurrido entre marzo y abril de 2025, con el abogado del exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, así como con una mujer que fue presentada como una compañera de su despacho, refiriéndose a presunta fontanera socialista. Cabe recordar que tanto García Ortiz como Cerdán y Leire Díez están imputados en la trama que presuntamente buscaba boicotear causas judiciales que afectan al Gobierno.

Fue Teresa Peramato, sucesora de García Ortiz como fiscal general, quien nombró a Villafañe fiscal ante el Tribunal Supremo y a López, en la Audiencia Nacional.

La citación a García Ortiz

García Ortiz no ha sido citado por el magistrado, pero dependiendo de las declaraciones de los tres testigos dependerá su citación, que ya ha sido solicitada por las acusaciones populares, bajo la dirección letrada del PP. Al igual que sobre la de Dª Ana Isabel García León y el Jefe de Seguridad de la Sede de La Fiscalía de la Calle Fortuny.

Las mismas acusaciones fueron las que solicitaron al juez Pedraz que llamase como testigo a Villafañe y López, ya que razonaron que "la información facilitada" por la Fiscalía "se limita a una descripción genérica de dichas reuniones, sin detallar con precisión el contenido concreto de las manifestaciones realizadas, la eventual aportación de documentación o datos verificables, el grado de credibilidad asignado en ese momento a lo expuesto, ni las razones por las que no se promovió actuación ulterior alguna".

"La declaración testifical de Villafañe --entonces teniente fiscal de la Secretaría Técnica-- se revela imprescindible para aclarar el contenido material de la información trasladada, su eventual relevancia penal y la secuencia de decisiones adoptadas, así como para despejar cualquier duda sobre el alcance efectivo de tales contactos" señalaron en el escrito, al que tuvo acceso Europa Press, las acusaciones populares.

Mientras que el testimonio de López consideran que "resulta necesaria por razones de contradicción y corroboración, al tratarse de una testigo directa de los hechos, pudiendo confirmar o matizar el contenido de lo expuesto por el letrado compareciente, precisar la intervención de las personas asistentes".

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