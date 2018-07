El juez levanta parcialmente el secreto de sumario de los atentados de Barcelona y cita a dos testigos protegidos

El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha levantado parcialmente el secreto de sumario de la investigación de los atentados que tuvieron lugar el 17 de agosto de 2017 en Barcelona y Cambrils (Tarragona), que dejaron 16 víctimas mortales y más de 150 heridos.

Asimismo, en un auto al que ha tenido acceso Europa Press, el magistrado instructor ha citado a declarar el próximo día 6 de agosto, a partir de las 10.30 horas, a dos testigos protegidos, según las fuentes consultadas. Desde que se inició la investigación hace casi un año, el juez ha estado prorrogando el secreto mes a mes para evitar que si las diligencias se hacían públicas entorpeciesen "gravemente el resultado de la investigación". Ahora deja a las partes personadas acceder sólo a cinco de las nueve piezas que forman el sumario que tratan sobre las víctimas lesionadas y fallecidas, daños materiales, personaciones, notificaciones, sobre la situación personal e investigación patrimonial.

Es el caso de un escrito del Ayuntamiento de Ripoll (Girona), en que pide personarse en la causa como afectado por los perjuicios ocasionados derivados de la "atención psicológica a los vecinos afectados", los dispositivos policiales empleados en la investigación de los hechos, así como los daños "morales" ocasionados al "nombre y prestigio de la localidad y su corporación municipal".

No obstante, el magistrado, atendiendo al Ministerio Público, no considera que el consistorio sea una víctima de los atentados de Barcelona y Cambrils puesto que no ha sido perjudicado de forma directa ni se está investigando un delito "contra el honor de tal institución" y, por tanto, no acepta que forme parte de la causa.

En cuanto a las piezas que mantiene bajo secreto, se trata de aquellas relacionadas con entradas y registros, comunicaciones telefónicas, así como las comisiones rogatorias. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 explica en su auto que el secreto se mantiene en aquellas piezas cuya "labor investigadora resultan complejas y extensas y que de ser conocidas por las partes afectadas, pudieran hacer estéril toda la actuación sumarial seguida".