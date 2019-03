El juez cree que las salidas de prisión de 'Txelis' facilitan su alejamiento de ETA

El juez de vigilancia penitenciaria de la Audiencia Nacional, José Luis Castro, considera que la autorización para que el ex dirigente etarra José Luis Álvarez Santacristina, 'Txelis', salga varias horas al día de prisión "hace posible" su alejamiento de ETA y responde a sus "esfuerzos" por dejar la banda.



En un auto dictado este viernes, el magistrado ha respaldado la postura de la Fiscalía, que ha dado el visto bueno a la Junta de Tratamiento de la prisión de Nanclares de Oca (Álava), que consideró que 'Txelis', expulsado de la banda en 1998, cumplía todos los requisitos legales para poder acogerse al artículo 100.2 del Régimen Penitenciario y abandonar diariamente la cárcel para hacer un curso de formación.



'Txelis', que se encuentra en segundo grado penitenciario, ha cumplido la mitad de su condena de acuerdo con el antiguo Código Penal, ha condenado la violencia terrorista, se ha comprometido a pagar la responsabilidad civil derivada de sus acciones y ha pedido perdón a las víctimas. El magistrado entiende que la aplicación de esta medida "hace posible el alejamiento del interno de los postulados y medios e instrumentos criminales de ETA", por lo que "permite dar una respuesta proporcionada y constante a los esfuerzos de los internos por separase del entorno de una organización criminal".



Para Castro, el ex dirigente de ETA "es una persona distinta a la que entró en prisión para cumplimiento de condena, mostrando un rechazo absoluto a la violencia y unas convicciones personales y morales firmes y sólidas al respecto". Según el auto, la desvinculación de ETA de 'Txelis', que el próximo lunes cumple la mitad de su condena de 30 años de cárcel, es "total y manifiesta", además de no acatar ninguna de las directrices de la banda e incluso las critica cuando tiene ocasión.

Así, Castro detalla que el preso manifestó, después del asesinato del concejal del PP Miguel Ángel Blanco en 1997, que la "lucha armada de ETA está conociendo como nunca el desprestigio político y social, y añade que "tras un proceso de conversión religiosa sorprendió" a la dirección de la banda con un documento en el que pedía el abandono de las armas.

También recuerda que en 2002 dirigió un escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para aclarar que una de sus comparecencias en la Audiencia Nacional no quedó lo suficientemente claro que había abandonado la organización terrorista "para asumir ahora su militancia en pro de la libertad, la justicia y la paz desde sus convicciones y principios evangélicos".



El magistrado se refiere también al comportamiento del preso en la cárcel y asegura que a veces, a raíz de algún atentado, se ha dirigido a los funcionarios "manifestándoles su pesar y disculpándose". La medida que se le aplicará consiste en salidas diarias al exterior para asistir a un curso formativo, no disfrutará de permisos los fines de semana, se llevarán a cabo entrevistas de seguimiento y se le exigirá la presentación periódica de la documentación que acredite la realización de las actividades formativas.



La concesión de este régimen de flexibilización, según el juez, permite "un mejor y mayor control" del interno, que lo aproxima más a un segundo grado penitenciario que a un tercero, además de que se podrá constatar en el tiempo su evolución, de la que dependerá que se modifiquen nuevamente. 'Txelis' cumple condena en Nanclares de Oca, en la que están internos 25 presos de ETA, la mayoría de los cuales se ha apartado de una u otra forma de la disciplina de la banda terrorista, entre ellos, Andoni Muñoz de Vivar y Fernando Luis Astarloa, a quienes ya se les ha aplicado el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario.