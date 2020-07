El juez cita a declarar en la Audiencia Nacional a Corinna Larsen

En un auto, el juez explica que con posterioridad al auto de sobreseimiento de 7 de septiembre de 2018 el juzgado ha recibido diversos oficios policiales en los que se han analizado el material intervenido en los domicilios de los investigados en esta pieza y la solicitud de cooperación judicial remitida por la Fiscalía suiza en relación con estos hechos, por los que el Ministerio Público de aquel país interesaba la colaboración del Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional por la conexión entre los hechos de ambas investigaciones.

En concreto, la reapertura se dirige para esclarecer la posible existencia de un encargo por parte de la señora Larsen al señor Villarejo, encargo que vendría referido a la obtención en España de unos datos correspondientes a una persona de nacionalidad española, así como recabar todas las circunstancias que pudieron rodear este hecho, “sin perjuicio de que ello nos pueda llevar a otros tipos de infracciones”. El instructor detalla una de las conversiones mantenidas entre Villarejo y Corinna Larsen en la que ésta le expone al comisario sus inquietudes respecto a una asistente personal española que pudiera estar filtrando información sobre su vida privada.

Los servicios del excomisario Villarejo

Villarejo le vendió sus servicios explicando que tenía los mejores especialistas del mundo. En ese sentido, el juez considera que debe esclarecerse si el encargo llegó a materializarse y si se abonó cantidad por ello, lo que podría constituir delitos de cohecho activo y pasivo en los que podrían haber intervenido los investigados por los delitos cometidos en España.

Dado que el juez y el Ministerio Público han mantenido una discrepancia sobre la conexidad entre los hechos investigados en Suiza y España, el magistrado acuerda dar traslado al Ministerio Público a fin de que informe sobre la posible existencia de conexidad delictiva, así como sobre la competencia de la jurisdicción española para el conocimientos de los hechos. Por su parte la Fiscalía del Tribunal Supremo es la que está estudiando si hay que abrir una investigación sobre los datos que afectan al rey Juan Carlos.

El magistrado argumenta en su escrito que los hechos analizados pueden acreditar la existencia de una posible actuación concertada dirigida por un funcionario público en activo, Villarejo, que se lucra recibiendo importante cantidades para la ejecución de diferentes encargos, para los que se valía de su condición de policía.

En el marco de esta actuación criminal, añade García Castellón, “pudiera haber se producido algún tipo de encomienda por parte de Corina Larsen a José Manuel Villarejo, para que, a través de las sociedades que integraban el llamado Grupo Cenyt, procediera a la obtención ilícita de determinada información”.

Las grabaciones de Villarejo

Durante las últimas semanas José Manuel Villarejo, excomisario del Cuerpo Nacional de Policía, y Corinna Larsen han protagonizado diferentes noticias referidas a sus conversaciones con el rey y sus finanzas privadas, supuestamente según esas informaciones radicadas en paraísos fiscales. En algunos de los audios grabados por Villarejo se escucha decir a la empresaria alemana: "Yo prefiero una verdad muy horrible a 100 mentiras. Y me doy cuenta. Tiene una obsesión con la mujer, no la deja salir de casa". Por su parte, Villarejo le decía a Corinna: "Probablemente, el sentimiento de amor tuyo no lo entendía". Asimismo, éste señala que la infidelidad para el rey emérito era "normal", al igual que "para todos los Borbones".

Corinna Larsen ha seguido intentando negociar con la Casa Real y en una nueva comunicación a Zarzuela publicada por 'El Mundo' amenazó con divulgar informaciones que afectarían al "corazón de la Casa Real, sus finanzas y sus conexiones íntimas con el CNI".