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CASO LEIRE DÍEZ

Peramato defiende la actuación de la Fiscalía y evita pronunciarse sobre las reuniones vinculadas al caso 'Leire Díez'

La fiscal general ha defendido la independencia y profesionalidad del Ministerio Público, y ha rechazado cualquier insinuación que vincule a la institución con actuaciones irregulares o delictivas.

Teresa Peramato

Peramato defiende la actuación de la Fiscalía y evita pronunciarse sobre las reuniones vinculadas al caso 'Leire Díez' | Antena3.com

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Marta Alarcón
Marta Alarcón
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La fiscal general del Estado, Teresa Peramato, ha comparecido este viernes ante la Comisión de Justicia del Senado, para responder a las preguntas planteadas por los grupos parlamentarios, sobre las reuniones mantenidas entre antiguos responsables de la Fiscalía, y personas relacionadas con la investigación abierta en torno a Leire Díez.

Durante su intervención, Peramato ha confirmado que la Fiscalía ya remitió al magistrado Santiago Pedraz toda la información de la que dispone sobre esos encuentros. Según ha explicado, los datos enviados proceden de los expedientes internos existentes, y de las comprobaciones realizadas tras los requerimientos efectuados para esclarecer los hechos. La fiscal general ha insistido en que, si la autoridad judicial considera necesario ampliar las pesquisas, será el propio juez quien acuerde nuevas diligencias.

No obstante, ha evitado entrar en detalles sobre el contenido de las reuniones o sobre las personas implicadas, argumentando que existe una investigación judicial en marcha, y que su obligación es respetar la reserva que exige este tipo de procedimientos.

Peramato responde a las críticas de PP y Vox

La fiscal general ha respondido a las críticas que han vertido las senadoras del PP y Vox, quienes cuestionaron el papel desempeñado por la Fiscalía en relación con este asunto. Ante esas acusaciones, Peramato ha defendido la independencia y profesionalidad del Ministerio Público, y ha rechazado cualquier insinuación que vincule a la institución con actuaciones irregulares o delictivas.

"A mí me parece que eso es una falta de respeto absoluto a la institución que represento. Los 2.804 fiscales que trabajan en todos los juzgados del territorio español, trabajan con rigor, con absoluta imparcialidad, con autonomía y además con respeto exclusivo a la legalidad", ha defendido.

Asimismo, ha asegurado que no ha impartido instrucciones específicas a fiscales en causas de especial relevancia pública, citando expresamente investigaciones como el denominado caso Koldo o el asunto de Plus Ultra.

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