José María Aznar pide elecciones anticipadas

El ex presidente del Gobierno José María Aznar ha abogado este miércoles por la convocatoria de elecciones anticipadas ante la situación económica que vive España para, según ha argumentado, no "prolongar el final agónico de un ciclo agotado a un coste muy alto".



Aznar ha acudido esta tarde a la presentación del libro 'Ecologismo sensato' (editorial Gota a Gota), escrito por Veronica Lipperheide, quien fuera asesora sobre política medioambiental en el gabinete de la Presidencia del Gobierno durante la etapa del PP en La Moncloa.



Durante el acto, el presidente de la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) ha destacado que la sociedad merece "tener la oportunidad de pronunciarse, antes de que sea demasiado tarde, sobre el rumbo que quiere seguir y sobre quienes deben liderarlo". "España debe recuperar su rumbo --ha alegado--. Es inasumible el horizonte de otro año y medio que no hará más que prolongar el final agónico de un ciclo político agotado a un coste muy alto para todos".

Porque "guiados por unas buenas políticas", ha subrayado, los españoles son capaces de salir de la actual situación que vive España --unos "momentos críticos" por el crédito dilapidado, tanta confianza perdida, millones de familias angustiadas, casi cinco millones de parados y de destrucción brutal de las empresas, ha detallado-- y de generar confianza dentro y fuera de nuestras fronteras. "Creo firmemente que España puede volver a ser tierra de oportunidades para todos", ha enfatizado.



"Los españoles estamos esperando una apelación incluyente y sincera para poner en marcha un nuevo proyecto de prosperidad para España. Un nuevo proyecto de reforma, de revitalización de España, que apele al esfuerzo de todos, a la responsabilidad de todos, y que tenga una sólida expresión política en términos de proyectos, políticas y decisiones", ha explicado.



Patriotismo de Zapatero

En esta misma línea, Aznar ha recordado al jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, que el patriotismo económico que él reclama al resto de formaciones políticas "sólo se puede invocar si se está dispuesto a ejercerlo" y ha lamentado que el Gobierno se lo pida "sólo a los demás" como si estuviera "exonerado de cumplir ese mismo deber".



"El patriotismo --ha enfatizado--, como cualquier virtud cívica, sólo se puede invocar si se está dispuesto a ejercerlo. De la misma manera que la confianza no hay que pedirla, hay que merecerla".

Para Aznar, ese patriotismo debe ser entendido como el compromiso con la nación, con España y los españoles; como el hecho de cultivar lo que une y no exacerbar lo que separa; saber que la diversidad distingue pero no enfrenta; como una confianza en los esfuerzos que los españoles están dispuestos a hacer si se les pide "con sinceridad y con ejemplaridad"; y tener presente que se ha sabido responder con éxito a los muchos retos que se han planteado.



Lo que no es patriotismo, ha añadido, es el silencio ante los errores, "que han sido muchos y muy graves", hacerlos pasar por "mentiras piadosas" o el refugio para ocultar los daños que se están causando al país.

El ex presidente del Gobierno ha lamentado, en este sentido, que el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero haya intentado ocultar la situación económica y sólo haya reconocido la situación cuando ésta ya era demasiado evidente. "Si hace dos años se ocultó la realidad, ahora la realidad es inocultable. Los españoles merecemos tener gobernantes que nos hablen con claridad. Y que nos digan lo que podemos esperar de nuestro país, y lo que nuestro país necesita de nosotros", ha explicado.