Manos Limpias denuncia a María Jesús Montero por el uso de fondos europeos en pensiones

El sindicato Manos Limpias ha presentado una denuncia ante el Tribunal Supremo contra la exministra de Hacienda y candidata socialista en Andalucía, María Jesús Montero, por el presunto uso de fondos europeos para financiar el pago de pensiones.

La acción judicial llega después de que el Tribunal de Cuentas detectara que el Gobierno destinó 2.389 millones de euros procedentes del mecanismo europeo de recuperación a cubrir compromisos vinculados a pensiones y complementos mínimos.

El escrito presentado por el sindicato apunta a posibles delitos de malversación, prevaricación y administración desleal de fondos públicos. La denuncia sostiene que el Ejecutivo recurrió a fondos europeos ante la falta de nuevos Presupuestos Generales del Estado.

Según recoge el documento, el Gobierno autorizó dos modificaciones presupuestarias: una de 1.722,1 millones y otra de 667,3 millones de euros, ambas financiadas con recursos sobrantes del mecanismo Next Generation EU.

Críticas a la gestión presupuestaria

El secretario general de Manos Limpias, Miguel Bernad, cuestiona la justificación ofrecida por el Ejecutivo y considera que existían otras vías para afrontar esos pagos.

"Es de justificar que esta excusa no es válida", señala el escrito, que también reprocha al Gobierno no haber presentado nuevos Presupuestos desde 2022.

La organización sostiene además que la normativa europea limita este tipo de transferencias a actuaciones vinculadas al propio Plan de Recuperación. "La burda excusa de excepcionalidad alegada por la Secretaría de Estado de Presupuestos y gastos para utilizar esa fuente de financiación no es excusa", añade.

En la denuncia también se solicita que cualquier diligencia que pueda practicarse sea trasladada a la Comisión Europea al tratarse de fondos comunitarios.

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