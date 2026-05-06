Voto por correo de las Elecciones de Andalucía 2026: qué es la documentación electoral y qué contiene

La documentación electoral es el conjunto de actas, certificaciones, censo y materiales oficiales utilizados por las mesas y juntas electorales para gestionar la votación, el escrutinio y la validación de resultados.

Incluye papeletas, actas de escrutinio, listas de votantes, sobres, y el censo electoral, garantizando la transparencia del proceso. Además, en el voto por correo, tras ser solicitado, esa documentación electoral se amplía.

Documentación electoral

Contenido clave:

Actas de Mesa : Documentos donde se registran la hora de inicio, votos totales, votos por partido, votos nulos/blancos y las firmas de los integrantes de la mesa.

: Documentos donde se registran la hora de inicio, votos totales, votos por partido, votos nulos/blancos y las firmas de los integrantes de la mesa. Censo Electoral o Padrón : Lista oficial de personas habilitadas para votar.

: Lista oficial de personas habilitadas para votar. Lista Nominal: Subconjunto del censo con los ciudadanos habilitados con credencial vigente.

Subconjunto del censo con los ciudadanos habilitados con credencial vigente. Material de Votación: Papeletas de candidatos, sobres, urnas y el sello de seguridad para cerrarlas.

Papeletas de candidatos, sobres, urnas y el sello de seguridad para cerrarlas. Sobres de documentación: Sobres numerados para organizar las actas originales (Sobre 1) y sus copias (Sobres 2 y 3) para la administración electoral.

Esta documentación se gestiona principalmente el día de la jornada electoral y permite formalizar la voluntad popular, siendo verificada por los miembros de mesa y apoderados.

Documentación por correo

A la hora de votar por correo, la Oficina del Censo Electoral envía por correo certificado al domicilio indicado por el elector en el impreso de solicitud un sobre con la siguiente documentación:

Una papeleta de cada una de las formaciones políticas que se presenten a las elecciones y un sobre de votación, en el que se introducirá la papeleta correspondiente.

de cada una de las formaciones políticas que se presenten a las elecciones y un sobre de votación, en el que se introducirá la papeleta correspondiente. El certificado de inscripción en el censo.

Un sobre en el que figurará la dirección de la Mesa donde le correspondería votar.

en el que figurará la dirección de la Mesa donde le correspondería votar. Una hoja explicativa.

Esta documentación debe ser recibida personalmente por el elector, previa acreditación de su identidad. Si no estuviese en su domicilio, tendrá que ir personalmente a recogerla a la oficina de Correos correspondiente.

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