30 años de la llegada de Aznar al poder

Se cumplen tres décadas desde que José María Aznar llega al poder y pone fin a más de trece años de gobiernos de Felipe González. Su trayectoria política, desde sus inicios hasta sus dos legislaturas como presidente, está marcada por reformas económicas, pactos estratégicos, una intensa lucha contra ETA y decisiones internacionales controvertidas como la guerra de Irak. Hoy, su figura continúa generando debate, con un legado que divide opiniones y sigue influyendo en la política española.

El rostro de un nuevo líder

A mediados de los noventa, España vive un momento de transición política tras más de una década de hegemonía socialista, y en ese escenario emerge José María Aznar como un líder joven en comparación con sus contemporáneos, forjado en la administración pública, la presidencia de Castilla y León y la presidencia del Partido Popular. Su perfil serio y metódico despierta una creciente expectativa en 1996, cuando muchos ciudadanos ven en él la posibilidad de un relevo político que rompa con el ciclo anterior y abra una nueva etapa en España.

Un nuevo rumbo

El liderazgo de Aznar se consolida en el X Congreso del Partido Popular en Sevilla, en marzo y abril de 1990, cuando Manuel Fraga escenifica el relevo generacional con un gesto que queda grabado en la memoria política: rompe públicamente la carta de dimisión sin fechar de Aznar, simbolizando que no hay marcha atrás; bajo el lema “Centrados con la Libertad”, el partido redefine su rumbo y Aznar pasa de ser una promesa a convertirse en el líder indiscutible de una derecha que busca modernizarse y ampliar su base electoral.

Gobernar en minoría: pactos, crecimiento y terrorismo

Tras ganar las elecciones de 1996 sin mayoría absoluta, José María Aznar construye su Gobierno a través de acuerdos con nacionalistas catalanes, vascos y canarios, en una etapa marcada por la estabilidad parlamentaria, las privatizaciones y el crecimiento económico que culmina con la entrada de España en el euro; sin embargo, la legislatura también está profundamente condicionada por la violencia de ETA, con episodios como el secuestro de Ortega Lara y el asesinato de Miguel Ángel Blanco, mientras el propio Aznar abre una vía de diálogo con la organización terrorista, a la que denomina “Movimiento vasco de liberación” en un intento tan arriesgado como controvertido de buscar el final del terrorismo.

Mayoría absoluta y nuevas crisis

Con la mayoría absoluta obtenida en 2000, el segundo mandato de José María Aznar avanza con mayor autonomía pero también con mayores tensiones, marcado por crisis como el accidente del Yak-42 o el desastre del Prestige, que generan críticas sobre la gestión gubernamental, mientras en el plano internacional el alineamiento con George W. Bush en la guerra de Irak divide a la sociedad; el punto de inflexión llega con los atentados del 11 de marzo de 2004 en Madrid, cuando el Gobierno atribuye inicialmente la autoría a ETA, generando dudas sobre la transparencia informativa al confirmarse la pista yihadista, un contexto que desemboca en la derrota electoral frente al PSOE de José Luis Rodríguez Zapatero.

El peso del legado

Tres décadas después de su llegada al Gobierno, José María Aznar se mantiene alejado de la primera línea política y centra su actividad en la Fundación FAES, desde donde sigue influyendo en el debate ideológico; su legado permanece abierto y sujeto a interpretaciones, entre quienes destacan su papel en la modernización económica de España y quienes subrayan las decisiones más polémicas de su mandato, en un equilibrio que mantiene viva su figura en la conversación política actual.