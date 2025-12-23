La nueva portavoz del Gobierno responde al batacazo electoral ante el silencio de Sánchez: "El PP está más atado que nunca a Vox"

El PSOE sufría un desplome en las elecciones de Extremadura y perdía 10 escaños respecto a los anteriores comicios. Los socialistas extremeños fueron la fuerza política más votada hace dos años y medio alcanzando los 28 escaños. La caída es de 14 puntos porcentuales al pasar de casi el 40 % al 25,77 % de este domingo y pierde más de 100.000 votos.

"Máximo respeto" a lo votado por los ciudadanos extremeños, pide la nueva portavoz del Gobierno, Elma Saiz: "Me duele que la participación haya sido la mínima histórica, ha caído ocho puntos y me duele como la ultraderecha ha duplicado su presencia en el Parlamento extremeño".

También afirma que ahora el PP está "más atado que nunca" a Vox y pide "responsabilidad" para "preservar las instituciones": "El PP decidió estas convocatoria electoral porque quería deshacerse de Vox y lo que ha conseguido es estar más atado que nunca".

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien no se pronunció sobre el resultado electoral, presidió la Comisión Ejecutiva del PSOE de este lunes tras la debacle electoral. Ahí se aprobaron cambios en el organigrama y el área de Organización suma una nueva adjunta, la secretaria de Medio Rural, Elisa Garrido, que ahora será secretaria adjunta a Organización y Coordinación Territorial.

Fuentes del PP culpan al propio jefe del Ejecutivo de la derrota socialista en unas elecciones que ganó María Guardiola: "La derrota no es de Gallardo, es de Pedro Sánchez". Miguel Ángel Gallardo presentó su dimisión este lunes.

Saiz admite que no eran los resultados esperados: "Está en nuestra mano que esos resultados cambien", dice. A su juicio, la ciudadanía de las comunidades gobernadas por PP y Vox "todavía no están sufriendo las consecuencias de esos gobiernos, de esa involución, de esos recortes". "No están viendo esos resultados porque hay un Gobierno de España que está siendo una garantía para proteger esos derechos y esos servicios públicos", destaca.

