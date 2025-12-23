Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Illa cierra filas con Pedro Sánchez pero se desmarca de los socialistas: "El PSC es un partido político diferente del PSOE"

El presidente de la Generalitat de Cataluña ha defendido la manera de actuar del PSOE y ha defendido que tenemos "el mejor Gobierno para Cataluña y para España".

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Catalu&ntilde;a

Salvador Illa, presidente de la Generalitat de Cataluña EFE/Quique García

Beni López
Publicado:

El presidente de la Generalitat Catalana, Salvador Illa, ha expresado que los casos de corrupción que afectan al PSOE y los relacionados con acoso sexual afectan "en absoluto salpicarán al Gobierno de Cataluña". Asimismo, ha ensalzado la "rápida, ejemplar y contundente" respuesta de los socialistas.

Así lo ha expresado el que fue Ministro de Sanidad de España durante una rueda de prensa tras la reunión del Consejo Ejecutivo del Gobierno catalán. En esta comparecencia ha apuntado a que el PSC es "un partido político diferente del PSOE, con una vinculación muy estrecha", según recoge Servimedia.

Además ha defendido que se han reconocido errores y pedido disculpas a la ciudadanía. "La reacción ha sido la única posible en estos casos" ha señalado.

Igualmente, Illa ha defendido que "el Gobierno de España funciona muy bien, porque es el mejor en 15 años y es el mejor para Cataluña, que va camino de la normalización".

Además, el president ha avanzado que están muy cerca de pactar un modelo "singular y solidario" y que se dejará "la piel" para acordar los presupuestos de 2026 con ERC y Comuns.

Del caso Koldo a los casos de acoso sexual del PSOE

Estas declaraciones llegan con la recta final del curso político de este año. Todo ello, con un PSOE donde se ve ante diversos frentes. Sin ir más lejos, tras el envío a prisión de Santos Cerdán; José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García ingresaron en la cárcel delSoto del Real a finales de noviembre.

A todo ello, se suma todo lo ocurrido con Leire Díez, conocida como la "fontanera" de Ferraz, quien fue detenida y puesta en libertad este mes con medidas cautelares junto al expresidente de la SEPI, Vicente Fernández, y el empresario Antxon Alonso. Todo ello en marco de las investigaciones que apuntan a presunto cohecho y tráfico de influencias. Recientemente, hemos conocido que el magistrado de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, ha acordado bloquear las cuentas bancarias de estos tres.

Asimismo, el PSOE afronta una crisis por las denuncias internas por acoso sexual a varias figuras de su partido que han derivado en dimisiones. Entre los acusados se encuentran Paco Salazar, exasesor en Moncloa y antiguo militante socialista que ha sido señalado por varias de denuncias de acoso sexual; y Toni González, alcalde de Almussafes (Valencia) quien ha recibido dos denuncias por acoso sexual y laboral o José Tomé, presidente de la Diputación de Lugo y alcalde de Monforte de Lemos, que ha sido denunciado por varias mujeres por acoso prolongado.

