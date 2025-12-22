Gallardo dimite como secretario general del PSOE de Extremadura tras el batacazo en las elecciones

Las elecciones en Extremadura reafirmaron el triunfo agridulce del Partido Popular, el cual no consiguió la mayoría absoluta necesaria para gobernar. Sin embargo, otras de las noticias que llamaron la atención, a parte del ascenso de Vox, fueron los malos resultados electorales obtenidos por el PSOE.

Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE en Extremadura, ya admitió, tras perder diez escaños, que los resultados electorales han sido muy negativos. Aunque en la declaraciones dadas anoche no confirmó si dimitiría, hoy se ha hecho pública su decisión después de analizar la situación con la Ejecutiva autonómica.

Gallardo habría comunicado su renuncia como máximo responsable del PSOE extremeño durante la reunión de la Ejecutiva regional que él mismo convocó anoche, para analizar los resultados de las elecciones autonómicas celebradas este domingo. La sesión, descrita por fuentes del partido como "larga y dura", tenía como objetivo valorar el batacazo electoral que ha llevado al PSOE de 28 a 18 escaños, perdiendo diez representantes en la Asamblea de Extremadura.

Los comicios, convocados de forma anticipada por la presidenta en funciones y candidata del PP, María Guardiola, también arrojaron un avance significativo de otras formaciones: Vox obtuvo 11 escaños y Podemos logró 7, mientras que el PP solo aumentó su representación en un escaño.

Aunque Gallardo reconoció públicamente el mal resultado de su formación tras el recuento, optó inicialmente por convocar a su Ejecutiva para una reflexión conjunta. Finalmente, y tras la deliberación interna, ha presentado su renuncia al cargo en la tarde de este lunes, según han podido confirmar fuentes del propio partido.

Desde Ferraz, la dirección federal del PSOE había preferido no pronunciarse sobre la continuidad de Gallardo, señalando que era competencia del socialismo extremeño decidir sobre su liderazgo tras el revés electoral. Con su dimisión, el PSOE de Extremadura inicia ahora una etapa de transición interna en busca de un nuevo liderazgo que pueda reorientar al partido tras su caída histórica.

Las palabras de Gallardo tras los resultados electorales

El primero en hacer declaraciones tras los primeros resultados de las Elecciones de Extremadura fue el candidato socialista, Miguel Ángel Gallardo, que pasadas las diez de la noche salía ante los medios de comunicación para hacer una valoración y reconocía que: "Estas elecciones se convocaron con una mentira que hoy se ha confirmado, y es la de intentar sacar una mayoría absoluta que desgraciadamente en esta región y a partir de ahora, va a significar un mayor bloqueo. El resultado del PSOE es muy malo, y por lo tanto lo destaco sin paliativos".

Gallardo ha durado un año y nueve meses

Miguel Ángel Gallardo ha cerrado su etapa como secretario general del PSOE de Extremadura tras un mandato de un año y nueve meses, iniciado en marzo de 2024, cuando se impuso en su primer proceso de primarias dentro del partido. Nacido en Villanueva de la Serena en 1974, Gallardo es una de las figuras con mayor trayectoria del socialismo extremeño. Ingresó en el Partido Socialista y en Juventudes Socialistas en 1995, y un año después comenzó su carrera política al ser elegido secretario general local de Juventudes Socialistas, cargo que ocupó hasta 2003.

Ese mismo año dio el salto a la política municipal al convertirse en alcalde de Villanueva de la Serena, logrando una mayoría absoluta que permitió al PSOE recuperar el gobierno local. Revalidó su liderazgo en 2007 con un resultado histórico: 16 concejales, la mayor representación obtenida por un partido en la historia democrática del municipio. Posteriormente volvió a renovar mayorías absolutas, entre ellas la de 2015, compaginando la alcaldía con la Presidencia de la Diputación de Badajoz. Gallardo ha sido el único presidente de la Diputación pacense en tres legislaturas consecutivas.

La llegada de Gallardo a la secretaría general del PSOE extremeño se produjo tras las elecciones autonómicas de 2023, en las que el PSOE fue la fuerza más votada, pero quedó fuera del gobierno tras la investidura de María Guardiola (PP) con el apoyo de Vox. Con su salida, el PSOE de Extremadura abre ahora una nueva etapa, marcada por el debate interno sobre el rumbo del partido y la necesidad de reconstruir un proyecto capaz de recuperar la Junta en próximos comicios.

