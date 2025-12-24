Las novedades del discurso del rey Felipe VI: de pie, imágenes con drones y desde el Palacio Real

Es Nochebuena. El rey Felipe VI pronuncia esta noche su tradicional discurso de Navidad, el decimosegundo de su reinado, en el que hará balance de un año que ha sido complicado en la política tanto nacional como internacional y en el que se ha conmemorado el 50 aniversario de la restauración de la monarquía y la transición a la democracia.

La Casa Real ha querido innovar este año en el formato y adelantan que el monarca lo hará de pie gran parte del tiempo y desde el Palacio Real. Además incluirá imágenes captadas por drones. Es la propuesta del nuevo equipo de comunicación de la Casa Real.

"Mantener firme su mirada, su imagen y poderse mover en un espacio escénico que diera movilidad a la situación en la que él se dirige a los ciudadanos. Había una mirada muy directa, se procuraba que hubiera cercanía, pero en cualquier caso había que hacer una renovación", explica Julio García, analista de comunicación en Fundación Casaverde. Cree que en los anteriores mensajes ha faltado más "proximidad, cercanía y naturalidad".

El mensaje será emitido a las21:00 horas por las principales cadenas de televisión y en el canal de YouTube de la casa real. Hablará de la actualidad nacional e internacional puesto que durante los últimos meses ha insistido hacer un llamamiento al multilateralismo y a los valores de Europa frente a los riesgos que afrontan las democracias.

Previsiblemente, también hablará del futuro de la Corona que representa la princesa de Asturias, Leonor, y a la que este año ha seguido dando una mayor presencia institucional.

En su primero en 2014, lanzó un mensaje de esperanza y regeneración, centrado en la unidad y la lucha contra la corrupción. Fue su primer discurso. El año pasado, estuvo marcado por la confrontación política y sobre todo, por la tragedia de la DANA. Hoy se espera un mensaje para felicitar las fiestas, un balance del año y una valoración sobre el presente y el futuro del país.

