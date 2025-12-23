Ábalos recomienda varios de los libros que le aportan "reflexión y consuelo" desde la cárcel

El exministro de Transportes Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, actualmente en prisión provisional por riesgo de fuga "extremo", utiliza las cuentas de X e Instagram @abalosmeco, 'En el nombre de Ábalos', para defender su inocencia y comunicarse públicamente desde el conocimiento de su sentencia. De esta manera, este martes ha decidido compartir un mensaje felicitando las navidades y recomendando algunas de las lecturas que le están acompañando durante su estancia en la cárcel.

"Durante estos días, mis buenos amigos me han enviado libros que me están brindando la compañía necesaria para sobrevivir a las largas y tediosas horas de encierro", comienza el texto: "Les agradezco muchísimo haber recibido títulos tan importantes y tan variados como 'La Península de las casas vacías' de David Uclés; 'Lecciones de la Historia' de Edgar Morin; 'Fouché: retrato de un hombre político' de Stefan Zweig; 'El hombre en busca de sentido' de Viktor E. Frankl; 'La sangre está cayendo al patio' de Elvira Navarro; 'Una salida honrosa' de Éric Vuillard; 'El cuarto Reich' de Bruno Cardeñosa y 'Próspero viento' de Andrés Trapiello".

"Siendo la lectura una vía de conexión con el mundo exterior", indica, "la biblioteca del Módulo 13 también ofrece calma y un espacio digno para este confinamiento. En esta ocasión he elegido reencontrarme con Alejo Carpentier y Benito Pérez Galdós".

"Para un preso, los libros son un viaje que no emprende"

Y continúa: "Para un preso, los libros son como un viaje que no emprende. Leerlos en prisión está siendo toda una experiencia en un momento en el que el concepto 'reclusión' se convierte en 'familiar' al devorar esas historias en busca de orientación, de calma, de reflexión o sencillamente de consuelo. Hay una tensión entre el encierro y la libertad, y de estos libros surge una energía muy singular".

Finalmente, termina su texto invitando a leer estas obras: "Os aseguro que leerlas en la cárcel o bajo cualquier otro yugo las convierte en mucho más que una simple y buena lectura". Además, ha aprovechado el mensaje para felicitar las fiestas: "Mis mejores deseos para estos días y que el próximo 2026 sea más benigno, os traiga salud, trabajo y bienestar familiar para todos y todas", concluye.

La publicación cuenta con un corto vídeo animado que enseña las diferentes portadas de todos estos libros desfilar tras unos barrotes de celda, junto con los retratos de Alejo Carpentier y Benito Pérez Galdós, y acaba con un mensaje corto: "#MisLibrosEnPrisión, cuando leer abre puertas que nadie puede cerrar. Historias que liberan incluso en una prisión. #EnElNombreDeÁbalos".