Horario y dónde ver el discurso de Navidad del Rey 2025 en directo

Una vez más, como cada 24 de diciembre, el Rey Felipe VI ofrecerá su tradicional mensaje de Nochebuena desde el Palacio Real.

En este discurso, el monarca suele repasar los temas que más repercusión han tenido en la sociedad a lo largo del año, a la vez que aprovecha para desear una Feliz Navidad a todos los españoles. Son miles las familias que se reúnen en este momento alrededor de la televisión para escuchar las palabras del rey año tras año.

Horario y dónde ver el discurso de Navidad del Rey 2025

Aunque el discurso se graba con anterioridad, por lo que la emisión es en diferido, se emite este 24 de diciembre a las 21:00 horas. Pueden seguirlo en Antena 3 en directo, y a través del streaming en la página web de Antena 3 Noticias.

Según publican diferentes medios como '¡HOLA!', una de las novedades más llemativas del discurso del rey este año sería la de que por primera vez, Felipe VI aparecerá de pie durante gran parte de su mensaje, como ya hace Guillermo de los Países Bajos en sus discursos navideños.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.